Desafio Vegetariano convida Portugueses a experimentar o vegetarianismo em janeiro

O Desafio Vegetariano é um Projecto que convida as pessoas a experimentarem uma alimentação vegetariana durante um mês. A inscrição é online, gratuita e pode ser feita em qualquer momento do ano, dando acesso a: receitas deliciosas tradicionais, saudáveis, e para todas as carteiras; informação actualizada e objectiva; um portal para Parceiros que promovem e comercializam produtos 100% vegetais; e a um Grupo Privado de apoio com uma Equipa de Nutricionistas Profissionais e de uma Equipa de Mentores amáveis e experientes em diversas áreas, nomeadamente, Cozinha, Maternidade e Desporto, que acompanharão os Inscritos interessados a experimentar ou a transitar com confiança e alegria para uma alimentação vegetariana.





O repto é lançado agora para Janeiro, aproveitando a força que o Ano Novo nos traz para fazermos mais e melhor. De destacar que os Inscritos poderão optar entre três propostas de ementas: para quem tenha uma relação de carinho com os pratos tradicionais, o DESAFIO TRADICIONAL; para quem pratique desporto ou prime por um modo de vida mais saudável, o DESAFIO SAUDÁVEL; e o DESAFIO FAMILIAR, com receitas portuguesas e saudáveis, de que todos gostam! Este ano, a Organização vai lançar a 17 DE DEZEMBRO uma Campanha a nível nacional de promoção da alimentação de base vegetal, completamente inédita, que durará até início de Janeiro, com anúncio promocional, outdoors, mupis, presença em vários Programas, Jornais, Revistas, Instagram, Facebook e Youtube, com o mote: "COMECE A MUDAR O MUNDO AO PEQUENO-ALMOÇO - Nunca foi tão delicioso reduzir a pegada ecológica."





O anúncio da Campanha conta com a participação da actriz Rita Blanco, do actor Heitor Lourenço, da actiz e modelo Sandra Cóias, do humorista António Raminhos e do cantor Zé Manel, dos Fingertips, que, juntamente com milhares de Portugueses, estão conscientes da urgência de reduzirmos o consumo de carne, pelos vários bons motivos, desde logo pela Sustentabilidade do nosso Planeta, pela nossa Saúde, por motivos Éticos ou de Justiça Social.