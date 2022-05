A JOM chegou a Portimão! 24 lojas, a primeira no Algarve

A JOM chegou à Portimão. Na inauguração esteve presente, em representação da Câmara Municipal de Portimão o Vereador João Gambôa.

A nova loja JOM Portimão, localizada na Rua da Abicada (à entrada da cidade), tem uma área comercial próxima dos 5.000 m2, um armazém com 1.000 m2 e servidos com um parque exterior para 48 viaturas e um parque coberto com capacidade para 119 viaturas. O investimento neste projeto foi de cerca de 4.5 milhões de euros e a operação comercial da empresa em Portimão irá resultar na criação direta de 18 novos postos de trabalho e mais 40 indiretos.

A JOM comercializa uma grande variedade de produtos para o lar, como móveis, sofás, colchões, eletrodomésticos, artigos de decoração, têxteis e de iluminação. A mensagem que a marca quer transmitir aos portimonenses e a todos os algarvios é que a JOM Portimão tem soluções para satisfazer todas as necessidades relacionadas com a casa, tendo uma equipa de excelência para o acompanhar e proporcionar uma experiência única e completa em cada visita.

Em 2022, com o crescimento da rede de lojas e a chegada ao Algarve, a empresa procura superar a faturação de 45 milhões obtida em 2019, o último ano antes da Pandemia.

Para além da marca retalhista de artigos para lar, o grupo empresarial português integra ainda a JOM Indústria, que se dedica ao fabrico de mobiliário e fornece mais de 50% dos móveis comercializados na JOM, mas também a JOM Investimentos, que atua no mercado imobiliário e na gestão de obras e construção.