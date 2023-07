ARCOS DE VALDEVEZ PROMOVE RECONTRO DE 1141

O Recontro de Valdevez é um momento referencial da história de Portugal que em 1141 colocou frente-a-frente os exércitos de Afonso Henriques, futuro primeiro rei de Portugal, e os do seu primo Afonso VII de Leão e Castela.





Este fantástico momento do nosso passado coletivo é novamente celebrado este ano através da quinta edição da Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, que ocorre a 8 e 9 de Julho em Arcos de Valdevez, no Paço de Giela, numa organização do Município arcuense.





É uma verdadeira viagem à Idade Média e ao século XII, com dois dias cheios de dança, música, gastronomia e muita História ao vivo, com ponto alto em ambos os dias, pelas 22h00, na produção de grande escala que envolve dezenas de figurantes e que durante 60 minutos recria este importante momento histórico da formação de Portugal, naquele que é o único torneio/bafordo documentado na História medieval portuguesa.

A história do Torneio que evitou uma Batalha





O Recontro de Valdevez, ou Torneio de Arcos de Valdevez, aconteceu no Vale do Rio Vez, em Arcos de Valdevez, quando D. Afonso Henriques rompeu a paz de Tui (1137) e invadiu território galego.





Em resposta as forças de Afonso VII, imperador de Leão e Castela e seu primo, entraram em terras portuguesas arrasando os castelos à sua passagem. Era sinal de uma batalha quase certa, mas o momento acabou por culminar num "bafordo", um tipo de torneio medieval representativo da destreza dos cavaleiros envolvidos, cujo resultado da contenda era normalmente aceite por ambas as partes, evitando um desnecessário derramamento de sangue.





Assim aconteceu em Valdevez: os dois primos acordam uma convivência pacífica, numa lição inteligente de diplomacia e bom senso, bases fundamentais para o início da consolidação do futuro reino de Portugal e, sobretudo, de união face ao rápido avanço árabe no Sul.





De qualquer forma, a sorte das armas pendeu para o lado português.

PROGRAMA

DIA 8 DE JULHO (sábado)

17h00

Abertura de Portas, da Praça dos Mercadores e dos Ofícios, do Largo do Sustento, do Retiro dos Infantes e da Ladeira dos Renegados

Espetáculos diversos e atividades

Investidura dos cavaleiros Petizes

19h30

Animação e comedorias nas Tabernas do Largo do Sustento

22h00

ESPETÁCULO DE recriação histórica:

"O RECONTRO DE VALDEVEZ DE 1141" (Torneio d’Armas a Cavalo)

23h00

Bailias animadas ao Som dos Trovadores

03h00

Fecho de Portas

DIA 9 DE JULHO (domingo)

11h00 / Paço de Giela:

Abertura de Portas, da Praça dos Mercadores e dos Ofícios, do Largo do Sustento, do Retiro do Infantes e da Ladeira dos Renegados

Atividades para Infantes e famílias

Investidura dos Cavaleiros Petizes

12h30 e 19h30

Animação e comedorias nas Tabernas do Largo do Sustento

22h00

ESPETÁCULO DE recriação histórica:

"O RECONTRO DE VALDEVEZ DE 1141" (Torneio d’Armas a Cavalo)

23h00

Bailias e Tocadores

24h00

Fecho de Portas

Durante os dois dias ocorrerão diversas atividades

- Animação Itinerante

- Recriação Histórica e Artes Performativas

- Personagens

- Rábulas e Estórias

- Música e Dança

- Prática de esgrima e dança

- Calígrafos e grafias medievais

+ Atividades para a Infância