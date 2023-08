AVATIM ENTRA EM PORTUGAL E INICIA INTERNACIONALIZAÇÃO

AVATIM, empresa brasileira de cosméticos e perfumaria com inspiração na biodiversidade e pioneira nos aromatizadores de ambiente, com mais de 21 anos de história no Brasil, deu início ao seu processo de internacionalização através da entrada em Portugal. A marca acaba de inaugurar a sua primeira loja em Portugal, no Centro Comercial Saldanha Residence em Lisboa.

A aposta no mercado português prevê mais pontos de venda em Lisboa, representando um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros, tornando-se Portugal no primeiro país a receber a marca fora do país de origem.

"A proximidade cultural que une os dois países e por ser considerado a porta de entrada para a Europa, fizeram com que Portugal fosse a escolha óbvia para alavancarmos o nosso negócio. E, além disso, a forte presença da comunidade brasileira em Portugal, que já conhece e utiliza os produtos da marca, pôde ajudar neste processo de implementação. Existe também uma ligação dos valores da marca com aquilo que o consumidor português procura, nomeadamente com a questão da sustentabilidade em rotinas diárias como os produtos de cuidado pessoal. Portugal é estratégico para a AVATIM.", afirmou Mônica Burgos, sócia-fundadora da marca.

AVATIM, com mais de 250 lojas no Brasil, apresenta uma estratégia ambiciosa, uma vez que "a expectativa é abrir mais 50 lojas em 2024, sendo que 45 delas no Brasil e mais 5 na Europa. Até ao final deste ano vamos garantidamente abrir um novo ponto de venda em Lisboa", revela Cesar Fávero, sócio-fundador da marca, salientando ainda que "a empresa tem o objetivo de conquistar franchisados no continente europeu".

A abertura da primeira loja em Portugal teve lugar no Centro Comercial Saldanha Residence em Lisboa, contando a marca também com 30 revendedores entre Lisboa e Porto e com um showroom em Cascais, designado como Office AVATIM que serve exclusivamente como ponto de apoio logístico a revendedores.

A marca de cosméticos e perfumaria, com mais de 400 produtos do seu portefólio, conta com várias distinções no Brasil, tendo o mais recente prémio sido atribuído ao perfumista Alfredo Monteiro pela criação da fragrância feminina Açucena, um dos best sellers da marca.

A escolha do nome AVATIM vem do tupi-guarani, que significa cheiros da terra, e representa a forte ligação da marca com a origem e a cultura brasileira. Apesar do foco da produção ser cosméticos e perfumaria, o verdadeiro negócio assenta no bem-estar, onde a verdadeira essência da AVATIM é ser um refúgio de boas sensações. No seu portefólio encontram-se produtos veganos, cruelty free e sem parabenos, como perfumes, hidratantes, sabonetes, esfoliantes, champôs, condicionadores e produtos para cuidado do rosto. Além disso, podemos encontrar fragrâncias para interiores, difusores de essências, velas aromáticas, águas perfumadas para roupas, incensos e sachês perfumados.