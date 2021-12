BRITA publica Relatório de Sustentabilidade 2020

A contribuição da BRITA para o planeta é apresentada como um novo ponto chave juntamente com as vendas e os lucros. O objetivo é atingir 6,5 mil milhões de garrafas de água poupadas por ano até 2025. Cooperação com a ONG Whale Dolphin Conservation (WDC). Impulsionar a mudança para eletricidade certificada - em 2020, 50% das necessidades de eletricidade foram cobertas por eletricidade verde certificada. Mais de 80% dos resíduos gerados em 2019 foram reciclados em 2020, entre outros objetivos sustentáveis.

A BRITA, líder em otimização de água potável, acaba de publicar o Relatório de Sustentabilidade 2020. Sendo uma empresa familiar orientada para os valores, a empresa colocou a sustentabilidade e a utilização responsável dos recursos no centro da sua estratégia empresarial "Shaping Sustainable Solutions". Este novo ponto-chave da empresa é agora apresentado no mesmo nível de importância que o volume de negócios e o lucro: a chamada Contribuição para o Planeta.

O Relatório de Sustentabilidade 2020 da BRITA foi publicado em inglês e alemão, devido à origem da empresa, com sede em Taunusstein (Alemanha). Esta é a terceira edição do relatório, que combina dados e números relevantes, bem como uma grande quantidade de conteúdos inspiradores em torno do impacto da empresa no planeta e nas pessoas. E por defender os princípios de sustentabilidade, o relatório é publicado exclusivamente em formato digital e pode ser encontrado no site da BRITA: www.brita.es/sostenibilidad

A sustentabilidade faz parte do ADN da BRITA

A BRITA já era sustentável mesmo antes da palavra estar por toda a parte. Pioneira na reciclagem de filtros e com um sistema de regeneração para permutadores de iões, um dos componentes dos seus filtros, a empresa já apresentava uma abordagem inovadora nos anos 90. Estava também um passo à frente com a utilização de eletricidade verde 100% certificada nas suas instalações de produção. A BRITA estabeleceu-se assim, ao longo dos anos, numa referência entre os consumidores e clientes como um fornecedor de alternativas sustentáveis à água mineral engarrafada.

Para Markus Hankammer, CEO do Grupo BRITA: "O pensamento e o planeamento sustentável fazem parte do ADN de uma empresa familiar. Pensamos em dimensões de tempo completamente diferentes, e asseguramos o futuro da empresa e dos colaboradores. Com a nova estratégia empresarial 'Shaping Sustainable Solutions', estamos a elevar a fasquia e a colocar a sustentabilidade no centro de tudo o que fazemos. Para nós, isto significa que nos propomos a tornar o nosso planeta num lugar melhor. Pode parecer excessivamente ambicioso, mas todos sabemos que mesmo uma viagem de 1.000 quilómetros começa com apenas um passo."

Markus Hankammer vê a longa tradição da BRITA neste âmbito como um ponto de partida, e um incentivo para estabelecer a sustentabilidade, como aquilo que já é para ele pessoalmente e para a família BRITA: uma questão de coração. E comenta: "É tremendamente motivador para todos nós trabalhar numa empresa que realmente leva este caminho a sério. Claro, isto tem muito a ver com o recurso natural vital com que lidamos todos os dias e com grande paixão: a água".

A seriedade com que a BRITA está a seguir este caminho, em direção a uma sustentabilidade cada vez maior, é demonstrada em particular pelo facto de que, no futuro, a chamada Contribuição do Planeta será posicionada, medida e comunicada juntamente com os indicadores-chave clássicos de desempenho: vendas e lucros. A Contribuição para o Planeta combina a própria pegada de carbono da BRITA, que está continuamente a ser reduzida, e a quantidade de água engarrafada que é poupada graças às soluções de filtragem BRITA. Markus Hankammer resume: "A situação com este segundo quociente é já hoje impressionante e continua a fazer-nos avançar. Todos os anos substituímos um incrível número de quatro mil milhões de garrafas. Alinhadas de um extremo ao outro, alcançariam 35 vezes a volta ao equador. O nosso objetivo é aumentar este número para 6,5 mil milhões de garrafas poupadas por ano até 2025"

Cooperação com a ONG Whale Dolphin Conservation (WDC)

Como parte do seu compromisso com a sustentabilidade do planeta e dos seres vivos que o habitam, a BRITA está a trabalhar com a instituição Whale and Dolphin Conservation (WDC), um líder mundial dedicado à conservação e proteção de todas as baleias e golfinhos. Esta parceria, em vigor desde 2016, surgiu como resposta a um estudo da prestigiada Fundação Ellen MacArthur, que estimou que "se os seres humanos não mudarem o comportamento, até 2050 haverá mais plástico no mar do que peixe".

Para além das contribuições financeiras, a BRITA desenvolveu, juntamente com a WDC, várias iniciativas e ferramentas com o objetivo de limpar e proteger os oceanos, e ainda sensibilizar para as devastações causadas pelo plástico nos mares e os seus efeitos na crise climática. Destacamos algumas das ações mais recentes:

Com a ajuda da BRITA, a ONG Whale and Dolphin Conservation participou pela primeira vez, no passado mês de novembro, na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas com uma apresentação sobre o papel que as baleias desempenham nas alterações climáticas, pois são fantásticas protetoras do clima, porque com as suas excreções fertilizam o plâncton dos oceanos que produz grandes quantidades de oxigénio e absorve o CO2. A proteção das baleias e a proteção climática devem andar de mãos dadas, e é isto que a atual campanha da WDC "A Baleia Verde" defende, e que a BRITA não tem hesitado em apoiar.

Em 2020, uma promoção dos produtos BRITA permitiu à ONG organizar 10 limpezas de rios em toda a Alemanha. Com 311 participantes (um dos quais era o CEO do Grupo BRITA Markus Hankammer), foi recolhido um total de 201 sacos cheios de lixo (incluindo uma percentagem muito elevada de plástico).

A BRITA e a WDC intensificaram a sua cooperação internacional. Para além do importante trabalho desempenhado na Alemanha, Áustria e Suíça, as filiais na China, França, Itália, Espanha, Portugal e países do Benelux adotaram golfinhos e baleias da organização.

Relatório de Sustentabilidade da BRITA através de pontos-chave

O Relatório de Sustentabilidade da BRITA baseia-se no padrão internacionalmente reconhecido da Iniciativa Global de Elaboração de Relatórios (GRI).

Resumo dos pontos principais do relatório:

EDIFÍCIOS VERDES.

O relatório destaca o maior projeto de infraestruturas na história da BRITA, com foco na ecologia: a fábrica em Bad Camberg, na Alemanha, que está gradualmente a entrar em funcionamento, ou o "Campus Verde" em Taunusstein, na Alemanha, que tem estado em construção desde 2020. A sua característica única é o método especial de construção de madeira híbrida, em que os elementos de suporte de carga e a maioria da construção, são feitos de madeira macia europeia certificada, como o pinheiro e o larício, que provêm de florestas sustentáveis. Com este novo edifício, a BRITA quer oferecer aos seus colaboradores um ambiente de trabalho atrativo que otimize os processos e procedimentos de trabalho, e um ambiente em que, acima de tudo, se sintam confortáveis. A eficiência energética é a prioridade máxima para a empresa, tal como a sua integração sensível na paisagem.

NOVA CULTURA DE TRABALHO.

"New Work", é o termo coletivo que define uma nova forma de trabalho inovadora, virada para o futuro, ágil, mas significativa, para a qual é necessário criar um ambiente inovador baseado em valores. Trabalhar remotamente de casa, ou potencialmente de qualquer outro lugar, facilita as tarefas que requerem concentração, mas também a integração das necessidades pessoais e familiares na rotina diária. Em vez disso, o escritório será no futuro um local de cooperação, criatividade colaborativa, relações interpessoais reais e uma cultura empresarial vivida. Esta é a cultura de trabalho que a BRITA acredita e que anda de mãos dadas com uma compreensão correspondentemente moderna da liderança, caracterizada pela igualdade, apreciação, e em que existe mais coaching e menos instrução.

GESTÃO DA PANDEMIA.

O relatório também destaca o papel desempenhado pela gestão e experiência coerente da BRITA durante a pandemia COVID-19. Embora a pandemia tenha colocado desafios imprevistos, reforçou a coesão da família BRITA. Em janeiro de 2020, a empresa criou uma equipa de comunicação interdisciplinar dedicada, composta por profissionais de saúde e segurança, recursos humanos e um comité da empresa. A fim de reduzir os receios, proporcionar clareza, apoio e também abordar, na medida do possível, as preocupações e necessidades específicas dos colaboradores, foi criada uma conta de correio eletrónico independente, através da qual todos podiam contactar diretamente esta equipa com dúvidas e perguntas. A coesão internacional da família BRITA foi também demonstrada numa campanha de vídeo com a hashtag #WESTANDTOGETHER: vídeos com mensagens das filiais e das várias divisões da sede sobre a pandemia, e de como estavam a lidar com a mesma, que foram publicadas internamente. Serviram também para manter o contacto com os colegas, encorajá-los e assim fomentar o espírito de equipa de uma forma comovente.

COMBUSTÍVEIS.

Em 2020, a pandemia fez-se sentir no consumo total de combustível, que caiu cerca de 20% em comparação com 2019.

POUPANÇA DE RECURSOS COM A DIGITALIZAÇÃO.

Em 2020, 90% das faturas recebidas e 79% das faturas emitidas eram digitais. Com esta, e muitas outras medidas, a BRITA está a evitar o consumo de papel, resíduos e emissões com os seus fornecedores e clientes.

ENERGIA.

Em 2020, 50% das necessidades de eletricidade foram cobertas por eletricidade verde certificada. De acordo com o seu objetivo de emissões, a BRITA continuará a impulsionar a mudança para eletricidade certificada.

RESÍDUOS E ÁGUAS RESIDUAIS.

Em 2020, foi produzido um total de 3.659 toneladas de resíduos, aproximadamente 2% menos do que em 2018. Mais de 80% dos resíduos gerados em 2019 foram reciclados em 2020. A empresa está atualmente a explorar a utilização de caixas reutilizáveis para outros produtos, bem como a procurar formas criativas de reduzir o desperdício que geram. No que diz respeito às águas residuais, a BRITA assegura uma monitorização permanente e controlos rigorosos do limite de valores da água, e o seu cumprimento é verificado várias vezes por ano por um organismo externo e independente. Até agora, não se registaram incidentes e nenhuma massa de água foi poluída.

O Relatório de Sustentabilidade 2020 da BRITA pode ser consultado na íntegra em: www.brita.es/sostenibilidad.