O Politécnico de Portalegre, em parceria com o Fórum de Energia e Clima e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, leva a cabo o evento "Ciência Global/Cultura Local – O impacto das alterações climáticas nas políticas de desenvolvimento regional", a 16 de novembro, no Campus Politécnico – BioBIP.





Esta iniciativa científico-cultural é realizada no contexto do Projeto Guardiões, em parceria com a Academia Internacional de Marvão para a Música, Artes e Ciências, fazendo a ligação entre a problemática das alterações climáticas e os territórios de baixa densidade.





É esperada a presença de representantes das comunidades intermunicipais do Alentejo, que intervêm numa mesa-redonda, ligando a ciência à cultura, com intervenções referentes ao desenvolvimento regional, às alterações climáticas e à transição energética; a apresentação de boas práticas identificadas no âmbito do Projeto Guardiões e um momento musical alusivo à temática em debate.





Do programa do evento, destacam-se as intervenções de Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e de Pedro Siza Vieira, ex-Ministro da Economia.