GMS Store eleita “Escolha do Consumidor 2023”

Pelo 11º ano consecutivo, a Consumer Choice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor - dá a conhecer as melhores marcas em Portugal. O sistema de avaliação de marcas, líder em Portugal, revela as 216 marcas premiadas "Escolha do Consumidor", "Escolha dos Profissionais" e "Escolha Sénior", assim como as novas exigências dos consumidores com as marcas.





A GMS Store concorreu pela primeira vez aos prémios Escolha do Consumidor e foi eleita como a marca preferida dos portugueses, tendo recebido o prémio "Escolha do Consumidor" na categoria "Lojas de Tecnologia Monomarca". Organizados e promovidos pela Consumer Choice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, os prémios "Escolha do Consumidor" elegem anualmente as marcas que mais satisfazem os consumidores em Portugal.





Foram realizadas mais de 220.000 avaliações junto de avaliadas um total de 1100 marcas de sectores tão diferentes como Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Produtos, Equipamentos e Higiene para o Lar, Cuidados Pessoais, Serviços e Comércio Especializado, Produtos e Serviços de Beleza, Cuidados Infantis, Financeiro, Automóvel, Transporte Ferroviário e Telecomunicações, tendo a GMS Store alcançado os mais elevado grau de satisfação no segmento "Lojas de Tecnologia Monomarca", com um índice de satisfação de 86,55%.





O principal objetivo é perceber qual o grau de satisfação e de aceitação que os consumidores têm perante os produtos e serviços apresentados e qual a sua intenção de compra, tendo em conta os resultados, encontrando o índice de satisfação e aceitabilidade de cada segmento.





Este prémio confirma a preferência e confiança dos consumidores na GMS Store que, enquanto Especialista Apple, procura proporcionar ao mercado uma oferta diversificada e dinâmica, suportada pela qualidade de serviço, focando-se na construção de relacionamentos de longo prazo com os seus clientes, baseando-se na competência, confiança, transparência e um forte compromisso de empenho de toda a equipa.