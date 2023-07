Herman José, Matay e Mara atuam em Sintra no “Belas em festa”

Numa organização da Junta de Freguesia de Queluz e Belas, e com o apoio da autarquia de Sintra, estes concertos, com entrada livre, juntam-se à gastronomia, artesanato e animação infantil que acontecem de forma continuada.

Os concertos decorrem a partir das 21h00, com Herman José a atuar nesta quinta-feira, Matay e Alma Rock, no dia 28, Mara e Chave de Ouro no dia 29. O último dia está reservado para o Grupo Folclórico de Belas.

Para Paula Alves, presidente da Junta de Freguesia de Queluz e Belas, esta festa "confirma a união entre população, instituições e comerciantes. Uma união de esforços para dar a conhecer a nossa freguesia a todos os que nos visitam durante esta festa".

O "Belas em Festa" volta a associar-se às comemorações religiosas em honra de N.ª Sr.ª da Misericórdia de Belas.