Junte-se ao Chef Kiko e a Lourenço Ortigão para preparar uma deliciosa receita de bacalhau

Pelo segundo ano consecutivo, a receita será deliciosa e a dupla… imperdível! Mas há uma novidade: a Pescanova e a Bordallo Pinheiro juntaram-se para oferecer a mesa de Natal ideal, que reúne o melhor bacalhau da Pescanova e a emblemática coleção Couve da Bordallo Pinheiro. Prepare a sua bancada e junte-se ao live show cooking no Instagram, já na próxima terça-feira, às 19h00, no Instagram do Lourenço Ortigão





Para proporcionar o melhor Natal, a Pescanova e a Bordallo Pinheiro juntaram-se para lhe oferecer a mesa ideal. Os Lombos de Bacalhau da Pescanova e a coleção Couve da Bordallo Pinheiro uniram-se numa simbiose perfeita para reforçar a mensagem de que, neste Natal, o importante é mesmo estarmos em família.





O Chef Kiko e o Lourenço Ortigão já fazem parte desta família e juntam-se também à iniciativa, em direto no Instagram do Lourenço Ortigão (@lourencoortigao), na terça-feira, dia 9 de novembro às 19h00, para desafiar todos os amantes de cozinha e quem quiser aprender alguns truques de chef a preparar um delicioso bacalhau com crosta de frutos secos.





A coleção Couve Bordallo Pinheiro, que integra esta mesa é a proposta da Bordallo Pinheiro e da Pescanova para dar o toque final nesta mesa de Natal perfeita.





"Este ano, acreditamos que o Natal vai ser ainda mais especial. Esperamos poder voltar a celebrar como antes uma das noites mais mágicas do ano e reunirmo-nos à mesa com quem mais gostamos, através de momentos de partilha, convívio e união. A nossa associação à Bordallo Pinheiro este ano prende-se exatamente com isso – queremos mostrar que o Natal é a combinação perfeita entre a cozinha onde preparamos a refeição e a mesa onde a saboreamos e convivemos", refere a Pescanova.





Saiba mais informações sobre esta ação no Instagram da Pescanova (@pescanova_pt) e da Bordallo Pinheiro (@bordallopinheiroofficial).





Confira o que precisa para se juntar ao live cook-show





1 embalagem de Lombos de Bacalhau PESCANOVA

75 cl de azeite

2 dentes de alho com casca

1 ramo de alecrim

50g de caju

50g de amêndoas

50g de nozes

50g de manteiga

Sal q.b.

500g de batata doce

500g de laranja

Sobre os Lombos de Bacalhau da Pescanova

Provenientes dos mares da Noruega e da Islândia e retirados da parte mais nobre do bacalhau. Os Lombos de Bacalhau da Pescanova são extremamente suculentos e de textura firme, uma fonte natural de Ómega-3 e de proteínas.

www.pescanova.pt/receitas Instagram da Pescanova



Podem ser adquiridos nos habituais canais de distribuição, hipers ou supermercados e também nos vários pontos de comércio tradicional. Pode encontrar outras inspirações para cozinhar com os Lombos de Bacalhau da Pescanova emou ainda no

Sobre a Bordallo Pinheiro

A Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha foi fundada em 1884, cruzando as artes tradicionais da cerâmica, a modernidade de diversos estilos que se anunciavam como o futuro, e a originalidade e irreverência do seu criador, Raphael Bordallo Pinheiro. Assim nascia a produção de peças indissociáveis, até hoje, do nosso imaginário, plenas de criatividade e humor, marcadas pela consciência social e pela transgressão das ideias feitas.

A aquisição da empresa por parte do Grupo Visabeira resgatou esta herança de enorme valor, assegurando a continuidade de uma empresa de destacada notoriedade artística que se confunde com o património cultural nacional. Utilizando ainda grande parte das técnicas centenárias na reprodução dos modelos, a fábrica prossegue hoje a recuperação do riquíssimo e vastíssimo legado bordalliano e, animada pelo mesmo espírito pioneiro que lhe deu origem, cria produtos contemporâneos, reforçando a sua ligação a artistas de renome da arte contemporânea e alicerçando o seu prestígio nos diversos mercados em que marca presença. Nomes como Claudia Schiffer, VHILS, Estúdio Campana, Nini Andrade, Joana Vasconcelos, Paula Rego, Maria Lynch, Vik Muniz, Eco Arts entre outros, dão continuidade ao espírito e trabalho de Raphael Bordallo Pinheiro marcadamente inspiradas pelo legado que Raphael deixou.

Reconhecidas mundialmente, as coleções da marca têm sido galardoadas com os mais altos prémios de design internacionais que distinguem o talento nesta área. Já fazem parte da história da Bordallo Pinheiro galardões como os German Design Awards, Iconic Awards e European Product Design Awards.