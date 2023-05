Mais 15 mil visitaram o Ecar Show Lisboa

O Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico realizou-se na FIL de 12 a 14 de maio e pautou-se pelo sucesso.

Foi a maior edição de sempre do Ecar Show, quer em área, quer em número de veículos presentes, quer em novidades, mas sobretudo foi a maior de sempre em número de visitantes, com 15.136 pessoas a deslocarem-se ao Pavilhão Um da FIL para travarem conhecimento com as principais novidades em termos de mobilidade descarbonizada e suave.

"Este ano optamos pela FIL, pois necessitamos de mais espaço para realizar o Ecar Show. A oferta que o mercado disponibiliza não para de crescer, acompanhando a tendência de aumento constante de procura, por parte do consumidor.

Olhando agora para os números, tenho a certeza de termos tomado a decisão certa." Afirma José Oliveira, o Diretor do Salão.

Os números do Salão

Aos 15.136 visitantes, juntam-se os 10.000m2 do Pavilhão 1, que albergou duas centenas de veículos entre automóveis, motos, bicicletas e trotinetas. Durante os três dias do Salão foram realizados mais de mil test drives e o auditório do certame, acolheu 12 conferências e apresentações de produto.

Concluída a quinta edição do Ecar Show, a equipa da Zest - Marketing e Eventos, dirige agora as atenções para o próximo evento, o Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, a realizar no Porto em outubro próximo.