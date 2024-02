Minipreço lança três novas variedades de Kombucha, uma alternativa aos refrescos tradicionais

Para todos os que procuram começar o ano com um estilo de vida mais equilibrado, já podem encontrar as novas Kombuchas nas lojas Minipreço com três sabores inovadores e deliciosos: Kombucha de Ananás e Pêssego, Kombucha de Frambosa e Kombucha de Limão.





Esta bebida de chá verde fermentada, vegan, sem conservantes ou aditivos, e isenta de glúten, é rica em enzimas benéficas, vitaminas (B e C) e antioxidantes, que auxiliam na desintoxicação do organismo e na melhoria do sistema imunológico. Além disso, a bebida é conhecida por promover o equilíbrio da microbiota intestinal, o que contribui para uma melhor digestão e absorção de nutrientes.

As novas Kombuchas da marca exclusiva do Minipreço, oferecem vários benefícios, dos quais destacamos:

- Melhoram a saúde intestinal: as propriedades probióticas da Kombucha ajudam a repor e equilibrar as bactérias saudáveis do intestino, promovendo uma melhor digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico;

- Ação detox: rica em antioxidantes, a Kombucha auxilia na eliminação de toxinas do organismo, contribuindo para a desintoxicação do corpo;

- Energia e vitalidade: as vitaminas do tipo B presentes na Kombucha promovem o aumento da energia e vitalidade, combatendo o cansaço e a fadiga do dia a dia;

- Saúde cardiovascular: a Kombucha pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos, contribuindo para a saúde do coração.

As Kombuchas do Minipreço são uma opção saudável e refrescante para substituir os refrigerantes e uma excelente alternativa para quem procura equilíbrio e bem-estar.

Com o lançamento desta nova gama de Kombuchas, o Minipreço reforça o seu compromisso com a inovação e oferta de produtos de grande qualidade a preços acessíveis. As Kombuchas podem ser encontradas nas nossas lojas Minipreço ou no Minipreço Online

