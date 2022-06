O Município de Mora comemora pela primeira vez o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, feriado nacional de 10 de junho.





Para o efeito está preparado um programa com iniciativas diversas que acontecem nos dias 10 e 11 de junho, na sede de Concelho, em Mora.





A iniciar, no dia 10 de junho às 10h, o Município de Mora homenageia Duarte Pires, atleta da Escola de Natação, com o descerramento de uma placa, na Piscina Municipal. Por esta altura, assinala-se também a abertura da época balnear.





No mesmo dia, a partir das 20h30, na Praça Conselheiro Fernando de Sousa, será inaugurada nova iluminação, contando com animação musical por Zé Pedro Aniceto e Diogo Noronha. Às 21h30, na Casa da Cultura, o Município oferece à população do Concelho a apresentação da peça de teatro "Um amor de família", que conta com a presença em palco dos atores Sofia Alves, João de Carvalho, Diana Marques Guerra e Diogo Lopes.





A Orquestra Sem Fronteiras, dirigida por Martim Sousa Tavares, apresenta o espetáculo "Da Primavera para o Verão", na tarde de 11 de junho, a partir das 16h30, no Cineteatro da Casa da Cultura. De realçar que a Orquestra Sem Fronteiras é a grande vencedora do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude de 2022.





Todas as iniciativas são gratuitas e abertas a toda a população do Concelho.