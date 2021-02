Neya Lisboa Hotel entrega bens alimentares aos profissionais de saúde

Face ao estado de emergência da situação epidemiológica em Portugal, o NEYA Lisboa Hotel, em parceria com a Frescos d’Almeirim, doam bens alimentares aos profissionais que estão na linha da frente.





Com o objetivo de agradecer a dedicação e esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia, esta ação permitiu a entrega de mais de 100 pequenos-almoços e cerca de 200 refeições quentes, aos trabalhadores da linha frente, nos Hospitais Dona Estefânia, Santa Marta e Maternidade Alfredo da Costa. Demonstrando a capacidade do Grupo no que toca à sua responsabilidade social e à sua intervenção, de forma ativa, na sociedade.





O Grupo NEYA Hotels trabalha arduamente na sua abordagem à solidariedade social, trabalhando e dedicando os recursos disponíveis para a sua entrega, não apenas em contribuições de género, mas também em tempo, trabalho e dedicação.