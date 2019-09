O melhor vinho do Douro em concurso na China é da Adega de Favaios, com o vinho Porto Monge 10 anos

No Wine & Spirit Awards 2019 – China, os vinhos da Adega de Favaios foram destacados no presente concurso com medalha de ouro para o Tinto Casa Velha Reserva 2016, prata para o Espumante/ Sparkling Rose e Duplo Ouro para o vinho do Porto Monge 10 anos, sendo este considerado o melhor vinho do Douro em Concurso.





A Adega de Favaios mostra assim que nem só do seu famoso Moscatel de Favaios, se destaca a nivel internacional, os vinhos, espumantes e vinhos do porto, estão a dar as respectivas provas de excelentissima qualidade.