O melhor vinho do mundo 2020 para a Wine Spectator, disponível nos Supermercados Apolónia

Marquês de Murrieta, existente desde 1850, é um dos produtores fundadores da região de Rioja. Pertence e é administrado por Vicent Dalamau Cebrián-Sagarriga, que em quase um quarto de século investiu mais de 30 milhões de dollars, restaurando e aperfeiçoando a propriedade e os seus vinhos. O Castillo Ygay 2010 é feito a partir de 85% Temparanillo e 15% Mazuelo, cuidadosamente selecionadas e provenientes de uma parcela única com 40 hectares plantada em 1950

Depois de elevadas pontuações dos melhores críticos de vinho do mundo, a revista com mais influência no mundo dos vinhos (Wine Spectator) atribui o #1 a este vinho espanhol do produtor Marqués de Murrieta.

Este vinho apenas é elaborado nos seus melhores anos. Este vintage de 2010 é lançado em Janeiro de 2020 depois de envelhecer 24 meses em barricas de carvalho americano e aperfeiçoado em garrafa por mais 5 anos, resultado: um vinho excecional e complexo que apresenta uma elegante variedade de aromas, em que o morango e a framboesa são realçados com toques de cravinho e noz-moscada e notas de folhas de chá, couro e grafite.





No paladar é um vinho com profundidade, fresco e requintado, com um final longo e taninos aveludados. Se há algo que se destaca neste vinho é, antes de tudo, o equilíbrio perfeito entre todos os seus componentes.

Como seria de esperar, devido à enorme procura a nível mundial o stock do Castillo Ygay é extremamente limitado.

A acompanhar o lançamento do Castillo Ygay, os Supermercados Apolónia detentores do prémio garrafeira do ano 2019 pela revista de vinhos, têm disponíveis a restante gama Reserva e Grande Reserva tintos do produtor Marqués de Murrieta.