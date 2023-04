Politécnico de Portalegre inaugura nova incubadora de empresas culturais e criativas, em espaço da CMP

Na próxima sexta-feira, 28 de abril, pelas 15 horas, é inaugurada a C.BIP – Incubadora de Empresas Culturais e Criativas do Politécnico de Portalegre.





A nova estrutura localiza-se no centro da cidade, no Largo Serpa Pinto, num edifício de três pisos, recentemente reabilitado, propriedade da Câmara Municipal de Portalegre (CMP).





A inauguração conta com a presença e intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.





O evento inclui um momento musical, intervenções institucionais e apresentação da marca gráfica do novo espaço.





No decorrer da sessão inaugural é assinado um protocolo entre o Politécnico de Portalegre e a multinacional canadiana Empowered Startups, com vista à promoção de cooperação de âmbito científico e técnico.

Sobre a nova incubadora





A C.BIP está vocacionada para a incubação de empresas, de base não tecnológica, preferencialmente relacionadas com as áreas das artes e indústrias criativas, nos domínios da cultura e do património cultural.





Inclui no conjunto da sua estrutura os seguintes espaços:

– Ateliers individualizados para incubação de empresas;

– Espaço de incubação em cowork;

– Sala de reuniões;

– Espaços de serviços comuns (sala de reuniões, copa, espaço expositivo, etc.).





A Direção da C.BIP é assegurada pelo Gabinete de Empreendedorismo e Emprego (GEE) do Politécnico de Portalegre, cabendo-lhe a gestão global das atividades da C.BIP e do conjunto dos recursos materiais e humanos que se lhe encontrem adstritos.





As candidaturas para incubação decorrem em contínuo, em formulário próprio disponível no site da C.BIP, que será lançado na data do evento de inauguração.