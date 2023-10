PRIMEIRAS ÓPTICAS LANÇA CAMPANHA DE RECOLHA DE ÓCULOS GRADUADOS

As PRIMEIRAS ÓPTICAS, uma ótica de referência com mais de 25 anos de experiência, lança hoje uma campanha de recolha de óculos graduados com a missão de ajudar quem mais precisa. Em vigor até 31 de dezembro e sob o mote "O que os olhos veem, o coração sente", esta campanha pretende dar uma segunda vida aos óculos antigos que já não usamos e entregá-los à CERCIOEIRAS para que possam ser utilizados pelos utentes da instituição.





Para Pedro Pacheco, optometrista e diretor executivo das PRIMEIRAS ÓTICAS, "este tipo de iniciativas assume uma importância vital para a melhoria das condições de vida da nossa comunidade local, enquanto nos permitem conseguir fazer a diferença na vida de alguém. É muito especial sermos capazes de dar a oportunidade de ver melhor a quem não reúne as condições financeiras para adquirir armações e melhorar a sua qualidade de vida… e tudo o que temos de fazer é entregar aquilo que já não usamos".





Quem contribuir para esta campanha pode beneficiar até 150€ de oferta na aquisição de lentes oftálmicas ou armações, ou pode doar simplesmente os seus óculos antigos e apoiar esta causa.





Para além do caráter social, esta iniciativa conta também com um fator ambiental que permite a reutilização dos óculos através de um processo de restauro das armações feito por uma equipa de especialistas.