Quem gostaria de viver num bairro do imaginário ?

O Bairro Metropolitan é um bairro onírico que chega à capital em Outubro. Este projeto pop up, do mundo do imaginário, que aparece e desaparece das cidades, vai proporcionar aos seus visitantes uma experiência imersiva, com diferentes manifestações artísticas, musicais, gastronómicas e de lazer.





De 3 a 6 de outubro, este "very atypical" bairro vai ‘atracar’ no Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa e proporcionar uma viagem ao mundo do fantástico.





O Bairro Metropolitan é um evento de cariz público e cultural, com entrada gratuita, que irá contar com a intervenção de vários artistas contemporâneos, como por exemplo, Vanessa Teodoro, Maria Imaginário, Catarina Glam e Rita Ravasco, e ainda a Miss Suzie, como directora artística de quatro performances, artistas musicais e do universo circense.





"Apelando à cultura trendy das sociedades contemporâneas decidimos criar o projeto Bairro Metropolitan, que é composto por um cenário evocativo, inspirado na magia, no mistério e no universo circense.

Lisboa será a primeira cidade portuguesa a receber este bairro atípico, formado por vários espaços pop up instalados em contentores marítimos e numa tenda tensionada, dando origem a avenidas e ruas temáticas, como a Metropolitan Art Street, Wine Garden, Food Corner, Pink Street, Barber Street", explica Catarina Vasconcelos, uma das mentoras do projeto.





O Bairro Metropolitan para além da sua natureza cultural encerra uma componente ligada à sustentabilidade e preservação da natureza, utilizando na sua construção matérias primas amigas do ambiente, a reutilização de contentores marítimos e dedicando uma das suas avenidas à consciencialização para a extinção do Lince Ibérico.





"Com este projeto pretendemos vincular uma mensagem com tónica na consciencialização para a adoção de comportamentos sustentáveis.

Atendendo ao imaginário do evento – um bairro onírico capaz de criar memórias impactantes e experiências imersivas – só poderíamos evocar esta preocupação. Os destinos fantásticos só podem existir se respeitarmos e cuidarmos do planeta", conclui Joana Ornelas, também mentora do projeto.





O evento terá um guia, a Metropolitan Magazine, editado em português, inglês, francês e espanhol, com a agenda cultural dos quatro dias, para ajudar os seus visitantes nesta viagem imersiva a um bairro onírico.





Este projeto é da responsabilidade da produtora It´s Always Now, da Catarina Vasconcelos e Joana Ornelas.





Sobre o Bairro Metropolitan:

O Bairro Metropolitan é um bairro pop up que está a chegar a Lisboa. É um bairro atípico, do mundo do fantástico, do onírico que aparece e desaparece das cidades. É um bairro que convida a visitar diferentes ambientes imersivos e a entrar quase como "num mundo ao contrário", sendo igualmente um bairro que reúne diferentes manifestações artísticas. Entre 3 e 6 de Outubro poderá visitar este "Very Atypical" bairro que vai nascer no Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. A Entrada é Gratuita.





Facebook:



Instagram:



Hashtags:

#bairrometropolitan

#háumnovobairronacidade

#senteacidadenatuapele





Data:

3 a 6 de outubro de 2019

Local:

Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa

Horário:

3 de outubro - Quinta-feira - 18h00 às 03h00

4 de outubro - Sexta-feira - 18h00 às 03h00

5 de outubro - Sábado - 17h00 às 03h00

6 de outubro - Domingo - 11h00 às 22h00