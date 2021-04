Rapunzel O musical dedicado à Infância e Juventude

"Rapunzel" é o lendário conto, recolhido em 1815 pelos Irmãos Grimm que conta a história de Rapunzel, a princesa dos longos cabelos cor de louro, aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa e libertada por um príncipe, como nos mais belos contos de fadas.





"Rapunzel" é uma lenda muito bela e de deslumbrante poética que nos mostra uma profunda mudança de valores na aceitação do diferente, em que os mais sensíveis sentimentos do ser humano são revelados aos jovens espectadores com poesia, imaginação e alegria.





O texto, a música, a interpretação, o bailado, o fabuloso guarda-roupa e cenário articulam-se com as mais modernas tecnologias de vídeo que cria no palco a terceira dimensão num espetáculo mágico estimulante e interativo.





Tudo em "Rapunzel" são surpresas e fenómenos provando que, "nada há mais real na vida que um belo conto de fadas" (Hans Christian Andersen)





"Rapunzel" foi premiado com o Melhor Espetáculo da Infância e Juventude atribuído pela Pumpkin e Guia dos Teatros.

"Rapunzel" será representado aos sábados e domingos, às 11h, a partir do dia 1 de Maio de 2021.