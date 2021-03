Redução das taxas de consumo de tabaco têm apoio da população

Realizado em dezembro de 2020 e com um público-alvo de 22 500 adultos em 20 países e territórios, o inquérito explora as atitudes relativas ao papel das alternativas antitabágicas na melhoria da saúde pública. Os resultados revelam um amplo apoio a abordagens inovadoras para acelerar a diminuição do tabagismo. Especificamente, o inquérito concluiu que:

73 por cento dos adultos concordam que os governos devem considerar o papel que os produtos alternativos podem desempenhar para tornar o seu país livre de fumo.



77 por cento concordam que os fumadores adultos devem ter acesso e informação exata sobre alternativas sem fumo que tenham sido cientificamente comprovadas como sendo uma melhor escolha do que continuar a fumar.



67 por cento dos inquiridos dizem que se for possível acabar com a venda de cigarros no seu país dentro de 10 a 15 anos (através de fumadores que deixem de fumar ou mudem para alternativas melhores e baseadas na ciência), o seu governo deve dedicar tempo e recursos para alcançar esta realidade.





A redução das taxas de tabagismo continua a ser uma importante questão de saúde pública, com três em cada quatro inquiridos (76%) convictos de que é importante que os governos dediquem tempo e recursos para alcançar esse objetivo. Contudo, uma maioria (58%) acredita que mais regulamentação e tributação dos cigarros não será suficiente para se alcançar um futuro sem fumo.

"Os produtos sem fumo já começaram a desempenhar um papel importante na redução das taxas de consumo de cigarros", referiu Jacek Olczak, diretor de operações da PMI. "Com o encorajamento regulamentar certo, o apoio da sociedade civil e a aceitação plena da ciência, acredito que é possível responder ao apelo do público e que a venda de cigarros seja algo do passado em muitos países dentro de uma década a uma década e meia".

A maioria dos adultos inquiridos quer ver uma mudança na abordagem da sociedade relativamente à redução dos danos causados pelo tabaco, incluindo maior colaboração entre governos e tabaqueiras. Além disso, quase sete em cada dez inquiridos (68%) apoiam tabaqueiras que trabalham com governos, reguladores e especialistas em saúde pública para garantir que os fumadores têm acesso e informação exata sobre as melhores alternativas sem combustão e sem fumo que a ciência tem disponibilizado. Adicionalmente, oito em dez inquiridos acreditam que tanto os governos (88 por cento) como as empresas (81 por cento) têm a responsabilidade de acolher os mais recentes desenvolvimentos científicos e tecnológicos.

Metodologia do inquérito





O inquérito foi apresentado entre 8 e 24 de dezembro a 22 507 adultos da população geral, com 21 anos de idade ou mais, em 20 países e territórios: Argentina, Austrália, Brasil, Alemanha, Hong Kong, Israel, Itália, Japão, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Taiwan, Reino Unido, Estados Unidos e Vietname.

Para consultar o estudo aceda a: https://www.pmi.com/newapproaches/multi-country-survey-by-povaddo-december-2020

