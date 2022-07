Rota das Colheitas promove o mundo rural em Vila Verde

« Após dois anos de interregno, a programação "Na Rota das Colheitas" está de regresso! De agosto a novembro, um pouco por todo o concelho de Vila Verde, são mais de meia centena de atividades que prometem levar os visitantes numa emocionante viagem à descoberta da genuína tradição minhota. A malhada de centeio, a espadelada de linho, a desfolhada de milho, a vindima e pisada de uvas, a apanha da azeitona.... Os trajes da época, as alfaias agrícolas, as merendas fartas e a alegria da música popular. Acrescem, ainda, os arraiais à moda do Minho, as festas e as romarias, as iniciativas de índole gastronómica, os espetáculos musicais e a beleza das paisagens verdejantes, associada à riqueza da cultura popular e à excelência do património natural e edificado. Inúmeros motivos para visitar Vila Verde e vivenciar experiências únicas e inesquecíveis.





Este programa atinge o apogeu na "Festa das Colheitas – XXX Feira Mostra de Produtos Regionais", que decorre durante cinco dias consecutivos, de 5 a 9 de outubro, com o melhor que Vila Verde e a região têm para oferecer, dando destaque à tradição agrícola, à música popular, à gastronomia regional, ao artesanato local, entre muitos outros motivos de interesse.





São mais de 40 iniciativas que acontecem nas diferentes freguesias do concelho, a que acrescem mais de uma dezena de eventos e outras manifestações das tradições locais que integram a programação da Festa das Colheitas, como a Festa do 'Caurdo', encontros de música popular e concursos agrícolas e gastronómicos.

"Na Rota das Colheitas" é um roteiro turístico-cultural, organizada pelo Município de Vila Verde em colaboração com um vasto leque de atores regionais: Juntas e Uniões de Freguesias, associações culturais, agentes turísticos, comércio local e diversas instituições. Uma conjugação de esforços e de vontades que se tem revelado no crescimento e desenvolvimento de um programa cada vez mais rico, cujo objetivo é manter vivas as tradições do mundo rural, atrair milhares de visitantes e contribuir para a valorização da cultura, dinamização da economia e promoção do território.

Visite Vila Verde e descubra os seus mil e um encantos! »