Xutos e Mariza são estrelas na Expobairrada 2023

Oliveira do Bairro recebe de 05 a 09 de Julho a edição 2023 da Expobairrada um evento que quer continuar a dar a conhecer o que de melhor se faz no Coração da Bairrada, a nível industrial, comercial e agrícola, assim como também as principais atrações gastronómicas locais".





O Espaço Inovação de Oliveira do Bairro volta a acolher a edição de 2023, com destaque para o cartaz de espetáculos. Para além dos citados Xutos & Pontapés (sábado, dia 08) e da fadista Mariza (na sexta dia 07), vão ainda passar pelos palcos (4 no total) da Expobairrada Nininho Vaz Maia, na abertura, marcada para o dia 05, Chico da Tina na quinta, dia 06 e Tiago Betencourt que encerra a edição deste ano com concerto marcado para domingo dia 09. Destaque para a presença de Mizzy Miles, Lon3r Johny, Putzgrilla, Smel’s Like 90’s e União Filarmónica do Troviscal, que atuarão ao longo dos 5 dias nos palcos secundários.





O preço dos bilhetes de entrada no recinto vão ter um custo de 2,5€, por dia, de 5 a 8 de julho, para maiores de 10 anos, sendo o dia 9 de entrada gratuita. Os visitantes vão ter a opção de adquirir um bilhete de passe geral, com acesso diário, pelo preço de 7,5€.





À semelhança das edições anteriores, a Expobairrada vai contar com um espaço interior (pavilhão) destinado a expositores preferencialmente ao tecido empresarial do concelho. Para a autarquia e de acordo com o presidente Duarte Novo – " a Expobairrada ao mostrar o que de melhor se faz e produz no nosso concelho é um cartão-de-visita para que outras empresas apostem em Oliveira do Bairro para criar, alargar ou diversificar os seus negócios".