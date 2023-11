Youtuber Numeiro estreia-se como boxer em evento inédito em Portugal

Depois de dois anos de preparação intensa, João Barbosa, mais conhecido por NUMEIRO, um dos maiores youtubers em Portugal, estreia-se como atleta de boxe, no próximo dia 22 de dezembro, pelas 21:00, no Campo Pequeno em Lisboa, frente ao pugilista búlgaro Kalin Simeonov. Num evento inédito em Portugal, marcado por outras atrações, como as atuações do comediante Alexandre Santos ou do músico Greg Ferreira, o primeiro combate de boxe de NUMEIRO tem a chancela da Federação Portuguesa de Boxe.

"Nos últimos dois anos dediquei a minha vida ao boxe, uma paixão antiga que implicou uma transformação profunda das minhas rotinas, relembrando-me diariamente o significado da palavra superação", afirma João Barbosa, mais conhecido por NUMEIRO. "Treinei muito para estar preparado quando eventualmente surgisse a oportunidade para combater, à semelhança do que já acontece com outros youtubers internacionais. Como essa oportunidade não surgiu, decidi ser eu a criá-la e trazer para Portugal um formato de evento incrível e que demonstra como o mundo digital, a proximidade física e a paixão pelo desporto e superação podem estar associadas".

Seguindo uma tendência internacional, na qual youtubers participam, cada vez mais, como atletas em combate de boxe, trazendo para o desporto uma versão de entretenimento profissional, até agora não explorada, NUMEIRO pretende com este combate também chamar a atenção para a importância do desporto enquanto catalisador do bem-estar físico e emocional. Recorde-se que NUMEIRO passou recentemente por uma transformação física profunda.

Os bilhetes para este encontro, inédito em Portugal e onde o fenómeno do Youtube se materializa no ringue com a presença do próprio Numeiro, já estão à venda na Ticketline.