Quarenta e seis anos depois, José Cid vai voltar a reeditar o álbum ‘10 000 anos depois entre Vénus e Marte’ - um dos mais importantes registos da história da música portuguesa e referenciado internacionalmente na área do rock sinfónico -, pela primeira vez ao vivo com orquestra sinfónica. O disco foi gravado em outubro no Teatro Aveirense, com a Orquestra Filarmonia das Beiras, e deverá chegar ao mercado no mês de abril.









