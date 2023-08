O Festival do Crato levou este ano até à pacata vila alentejana cerca de 100 mil pessoas com um impacto entre os 3 e os 5 milhões de euros na economia local. O evento, que arrancou dia 21 com um concerto solidário de Tony Carreira, fechou a edição deste ano no sábado com Pedro Mafama, Ana Moura e Editors.









