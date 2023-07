Durante três dias, todos os caminhos vão dar a Algés (Oeiras). São 110 artistas e 123 espetáculos diferentes para dar vida e forma, a partir desta quinta-feira, ao 15.º festival Nos Alive. Enquanto ultimava esta quarta-feira esta edição, Álvaro Covões, diretor da empresa promotora do evento, a Everything is New, assegurou ao CM que em “fórmula vencedora não se mexe” mas, ainda assim, o festival teve alguns melhoramentos.









