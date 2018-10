Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Ribas reafirma que houve censura e menção a "cancelar" exposição em Serralves

Exposição começou a ser montada no dia 15 e no dia 17, o diretor demissionário foi "chamado para construir um muro para separar algumas obras".

O diretor artístico demissionário do Museu de Serralves, João Ribas, reafirmou hoje na comissão parlamentar de Cultura que a exposição de Mapplethorpe que montou foi alvo de censura e afirmou que a palavra "cancelamento" chegou a ser mencionada.



"É rigorosamente verdade" que na semana da montagem da exposição houve interferência da montagem, contou João Ribas, especificando dia por dia os acontecimentos.



Segundo o responsável, a exposição começou a ser montada no dia 15 e no dia 17 foi "chamado para construir um muro para separar algumas obras".



No dia 18, João Ribas diz que foram "relocalizadas" as obras e no dia 19 chegaram "representantes da fundação norte-americana [Robert Mapplethorpe] e a palavra cancelar foi referida".



"No dia 20, duas obras foram mandadas retirar uma hora antes da conferência de imprensa, a que várias pessoas assistiram e que foram registadas pelas câmaras de videovigilância", acrescentou.



João Ribas classificou estes como "atos de censura" e explicou que se demitiu porque "não podia tolerar censura" numa das mais importantes instituições culturais da Europa.



O diretor artístico respondia a Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, que quis saber como é que se justifica que um dia após a abertura da exposição o diretor tenha apresentado a demissão, se tem prova de que essa intromissão se passou, se tem testemunhas ou se as intervenções foram filmadas por câmaras de vigilância.