Colecionador ameaça tirar obras de Serralves

Luiz Teixeira de Freitas quer de volta as obras que cedeu para depósito, por considerar que Administração da Fundação agiu mal para com o diretor artístico, João Ribas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Em solidariedade para com João Ribas, diretor artístico demissionário do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, o colecionador de arte Luiz Teixeira de Freitas anunciou que vai retirar da instituição as obras que cedeu para depósito. Nomeadamente as do artista plástico mexicano Damian Ortega (n. 1967) e a coleção de desenhos da Madeira, constituída por "aproximadamente 600" peças e que reúne trabalhos produzidos nos últimos dez anos por artistas nascidos depois de 1960.



Em entrevista à Lusa, o colecionador explicou que tomou a decisão "por não concordar com a política de intervenção da administração nas escolhas curatoriais" de João Ribas, que acusa o Conselho de Administração (CA) da Fundação de Serralves de ter censurado a exposição de Robert Mapplethorpe – a primeira realizada em Portugal.



Segundo Ribas, 20 fotos do artista americano, contendo sexo explícito, terão sido retiradas da mostra, enquanto outras tiveram de ser colocadas num espaço que não aquele a que inicialmente as destinava. Acusações que o CA de Serralves nega veementemente.n