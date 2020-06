Centenário promove Amália e o fado no Mundo

Concertos, exposições e a festa de reabertura das casas de fado são algumas das iniciativas previstas para celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues. O programa, que começa já a 1 de julho e se estende até ao próximo ano, foi apresentado esta sexta-feira na Câmara de Lisboa, num evento com a presença da ministra da Cultura e do presidente da câmara da capital."Amália é um dos nossos grandes nomes universais. O nosso papel é homenagear esse património, tratar e preservar o legado que nos deixou, divulgá-lo e preservá-lo para as futuras gerações, projetar de uma forma absolutamente global o que é a vida e a voz dela", referiu Graça Fonseca. A ministra anunciou ainda que a Cinemateca já digitalizou 240 minutos de imagens inéditas de Amália.Fernando Medina mostrou orgulho na iniciativa que agora avança, depois do adiamento devido à pandemia. "O programa teve de ser todo adaptado mas não podíamos deixar de assinalar este momento. A Amália Rodrigues é uma das maiores figuras da cultura portuguesa, uma personalidade ímpar", afirmou o autarca. "Temos um vasto conjunto de eventos e reservamos ainda para 2021 a expectativa de já os poder realizar de outra forma."No dia de aniversário de Amália Rodrigues, a 23 de julho, Camané e Mário Laginha vão atuar no Museu do Fado, em Lisboa.A 1 de julho realiza-se um tributo que junta 100 guitarristas, de gerações distintas, nos Paços do Concelho. Concerto é emitido online. De 3 a 12 de setembro acontece a Festa do Fado.As celebrações vão promover vários festivais de fado a nível internacional, patrocinados pela Câmara de Lisboa, para prestar homenagem à artista.