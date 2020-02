Parceria entre Fundação Amália e Cofina vai celebrar os 100 anos de Amália

A Fundação Amália e a Cofina (que detém oe a) celebraram esta terça-feira um protocolo para reavivar os feitos da fadista que espalhou o fado pelos quatro cantos do Mundo. O acordo foi assinado no salão nobre da Casa-Museu Amália Rodrigues, em Lisboa, onde a artista viveu os últimos 44 anos."Esta parceira que assinamos tem várias iniciativas, nomeadamente o livro de ouro de Amália, que vai passar em revista muito da vida dela e as suas relações. Esperemos que os admiradores gostem desta homenagem", afirmou Vicente Rodrigues, presidente da associação. A iniciativa está enquadrada nas comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, que acontece a 23 de julho de 2020.Nos próximos meses, ovai recordar a fadista através do lançamento de peças inéditas. "É absolutamente determinante a forma como vamos celebrar este aniversário, com peças muito importantes que vão marcar ainda mais esta data. Vão tocar o coração das pessoas", assegurou Isabel Rodrigues, diretora de Marketing da Cofina.Além desta parceria, que vai permitir aos leitores doreavivar a memória acerca da vida de Amália Rodrigues, a Fundação tem agendados vários eventos, como concertos, exposições, tertúlias e ainda o lançamento de um vinho comemorativo. E as celebrações não vão estar centradas unicamente em Lisboa - estão previstas idas ao estrangeiro. "É difícil, mas é um objetivo que temos", disse Vicente Rodrigues.Com este protocolo, oquer manter viva a memória de Amália. "Esta associação é importante porque é uma forma de salvaguardarmos e contribuirmos para a preservação do legado de Amália. É um nome que tem cada vez mais peso na sociedade. É importante que os portugueses ouçam Amália Rodrigues", afirmou Carlos Rodrigues, diretor-executivo doe daÉ o ano de nascimento de Amália Rodrigues. Foi em Lisboa, a 23 de julho. Morreu na mesma cidade aos 79 anos.Até à sua morte, a 6 de outubro de 1999, 170 álbuns foram editados com o seu nome, em mais de 30 países. A fadista vendeu mais de 30 milhões de cópias.Foi criada em 1999 por desígnio do testamento da fadista para viabilizar e continuar projetos de solidariedade social e promoção do fado e dos fadistas.