Passagem de Ano online apoia a cultura

Num ano diferente, marcado por diversas mudanças e contingências, a Cultura juntou-se para se despedir de 2020 com um evento online que irá reunir grandes nomes da música nacional. Fernando Daniel, HMB, Aurea, Blaya e Virgul são alguns dos artistas que vão animar a última noite do ano. A festa de Passagem de Ano adaptada à nova realidade irá contar ainda com um painel de DJ entre os quais, DJ Kura, DJ Kamala e Djeff, que prometem muita música e animação para a despedida de 2020.Num ano em que a entrada em 2021 terá de acontecer "em casa com os mais próximos, em festas pequenas e extremamente reduzidas", a festa começa às 20h do dia 31 de dezembro e só termina às 04h da madrugada.Trata-se de um evento sem barreiras geográficas e sem limite de convidados, uma vez que qualquer pessoa de qualquer sítio do País pode assistir. Para entrar, basta comprar um bilhete na internet, que dará acesso pessoal e intransmissível, a partir do site 20192021.pt. Os bilhetes, que já estão disponíveis, são vendidos em lotes e têm vários preços, a começar nos cinco euros.Parte das receitas do evento reverte para a União Audiovisual, associação que foi criada durante a pandemia para ajudar os profissionais em dificuldades do setor. As atuações irão dividir-se entre dois palcos – o Palco Principal e o Palco Fuse – e, em cada mudança, um apresentador "fará entrevistas aos artistas".