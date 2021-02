Documentário sobre o bairro 6 de Maio galardoado em festival de cinema norte-americano

O documentário "Os Herdeiros do Bairro", sobre os habitantes do Bairro 6 de Maio, na Amadora, venceu vários prémios do Impact DOCS Awards de 2020, competição que faz parte do Global Film Awards (GFA) norte-americano.

Realizado pela organização não-governamental Help Images, que promove a consciencialização social, cívica e ambiental das populações, o documentário conta a história deste bairro no concelho da Amadora que viu nascer a primeira barraca em 1994 e que já passou por várias fases do realojamento da sua população, maioritariamente cabo-verdiana.

O documentário conquistou o Prémio de Excelência e o Prémio de Mérito do Impact DOCS Awards de 2020, competição que faz parte do Global Film Awards (GFA), nos EUA.