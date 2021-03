Dois dias após o Primavera Sound, Porto, mais um grande festival de verão ‘caiu’: a organização do Rock in Rio Lisboa anunciou esta quinta-feira à noite que o evento já não se vai realizar este ano e reagendou-o para junho de 2022 (dias 18, 19, 25 e 26). É a segunda vez que o festival do Parque da Bela Vista é adiado - o mesmo já tinha acontecido no ano passado devido à crise pandémica.









“É porque a saúde e segurança do público são a nossa principal preocupação que adiamos a 9ª edição do Rock in Rio Lisboa”, revelou a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina. Esclareceu que nos “últimos 11 meses” foram estudados “vários cenários” mas não é possível adiar mais a montagem da Cidade do Rock e, portanto, foi preciso tomar esta decisão.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se “válidos para a próxima edição”. Mais informações para portadores de entradas serão prestadas em breve, assim como novidades do cartaz.





Na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde apontou o Reino Unido - que já tem eventos previstos - como “um laboratório” para o eventual regresso dos festivais de música em Portugal. Graças Freitas considerou, contudo, que é “muito cedo” para se dizer se estes eventos se podem realizar este ano.