Fado regressa a Alfama e honra Carlos do Carmo

Uma homenagem a Carlos do Carmo levada a cabo por alguns dos nomes maiores da música - como Marco Rodrigues, Camané, Gil do Carmo, Maria da Fé, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro ou Sara Correia - será o ponto alto do festival Santa Casa Alfama, que decorre nos próximos dias 24 e 25, em Lisboa.Além deste tributo, outras grandes vozes do fado prometem encher de música e emoções os diferentes palcos, como sempre instalados no bairro de Alfama. Fábia Rebordão, Ana Sofia Varela, António Pinto Basto ou Maria João Quadros são apenas alguns dos nomes entre os 40 fadistas que o cartaz integra. "Serão muitos os concertos em simultâneo, mas em ambientes diferentes: há espetáculos nas Igrejas de São Miguel e de Santo Estêvão, no largo do Chafariz de Dentro, no Museu do Fado, no ‘rooftop’ do Terminal de Cruzeiros e nas sociedades recreativas, como a Boa União ou a Adicense", explica Luís Montez, da Música no Coração. Por isso, aconselha: "O melhor é levar calçado confortável e elaborar o próprio roteiro para tentar ver o mais possível."Até dia 23, o passe de dois dias custa 35 € e o bilhete diário 25 €. Nos dias do festival, a entrada tem um custo acrescido de 5 €.