"Grande figura da cultura" e "grande homem": Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de Carlos do Carmo

O fadista Carlos do Carmos morreu na madrugada desta sexta-feira vítima de um aneurisma, no hospital de Santa Maria em Lisboa.



Nas redes sociais surgem várias homenagens ao músico:



"Grande figura da cultura" e "grande homem": Marcelo Rebelo de Sousa recorda Carlos carmo



O Presidente da República reagiu esta sexta-feira com um sentimento "de perda" à notícia da morte do fadista Carlos do Carmo, que recordou como "uma grande figura da cultura" e também como "um grande homem".

Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter recebido esta notícia com uma reação idêntica "à de todos os portugueses", "uma reação de perda".

"Perda por aquilo que Carlos do Carmo fez pela consagração do fado como património imaterial da Humanidade, mas também pelo que deu como voz de Portugal cá dentro e lá fora junto das comunidades portuguesas, prestigiando não apenas o fado, mas a nossa cultura", destacou.

O chefe de Estado realçou ainda que Carlos do Carmo foi "uma voz" na luta pela liberdade nos tempos da ditadura e na transição para a democracia.

"Por detrás de uma grande figura da cultura estava um grande homem, com uma grande riqueza pessoal, uma sensibilidade e uma intuição e identificação com o povo português que o povo português não esquece", acrescentou.

O Presidente da República considerou que a morte de Carlos do Carmo, no primeiro dia de 2021, "um dia que devia ser de esperança", não pode ser encarada "com desesperança", mas como uma homenagem a alguém que "nunca perdia a esperança".



"Não queria ouvir esta notícia nem hoje, nem nunca": Simone de Oliveira sobre morte de Carlos do Carmo











Guitarrista António Chaínho rercorda Carlos do Carmo como "o grande profissional"



Carlos do Carmo foi "um grande profissional", disse o guitarrista António Chaínho, que o acompanhou durante 25 anos, até 1991.

O músico salientou "o bom gosto musical" do fadista e "o cuidado com a escolha de repertório".

Chaínho, em declarações à agência Lusa, referiu o gosto que o fadista tinha pelo cantor norte-americano Frank Sinatra, "cuja atitude em palco seguia de certa forma".

António Chaínho contou que recentemente tinha falado com Carlos do Carmo. "Tenho o coração todo partido", afirmou.

O guitarrista acompanhou Carlos do Carmo até 1991, tendo participado nas gravações dos seus álbuns "Homem na Cidade" e "Homem no País" e em várias digressões internacionais.

À Lusa recordou o espetáculo em Bordéus, França, onde o músico teve um acidente e partiu "várias costelas".

"Foi mesmo a terminar o espetáculo, estava a cantar 'Lisboa, Menina e Moça', e, mesmo depois da queda, fez questão de fechar o espetáculo", recordou.



Ferro Rodrigues recorda "nome ímpar" no fado e luta pela liberdade



O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, manifestou o seu pesar pela morte do fadista Carlos do Carmo, que recordou como "um nome ímpar" do fado e como "figura relevante" na luta pela liberdade.

Numa mensagem de pesar, a segunda figura do Estado recordou também um "amigo de mais de 60 anos" e a personalidade marcante de Carlos do Carmo, "que não deixava indiferente quem com ele convivia".

"Carlos do Carmo é, inquestionavelmente, um nome ímpar do fado e figura incontornável do meio artístico e da canção portuguesa, numa carreira de décadas que perdurará na memória de todos nós", refere.



Ministra da Cultura lembra "uma das maiores referências do fado"



A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recordou Carlos do Carmo como "uma das maiores referências da interpretação do fado, que mostrou sempre uma especial preocupação com a divulgação desta forma de música".

Graça Fonseca reagia assim à morte de Carlos do Carmo, hoje, em Lisboa, na conta oficial do Ministério da Cultura, na rede social Twitter.









Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ritaferrorodrigues (@ritaferrorodrigues)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Oliveira (@daniel__oliveira)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Santos (@nuno.sant0s)