Major Lazer, Prof Jam e Bispo confirmados em agosto para festival Sudoeste

A dupla Major Lazer e os músicos Prof Jam e Bispo estarão na próxima edição do festival Sudoeste, em agosto, perto da Zambujeira do Mar, Odemira, anunciou hoje a promotora.O festival, que esteve dois anos interrompido por causa da Covid-19, decorrerá de 2 a 6 de agosto. Tanto a dupla de eletrónica Major Lazer como os músicos portugueses Prof Jam e Bispo tinham sido anunciados para a edição de 2020 do Sudoeste, adiada em contexto de pandemia.Este ano, cumprindo a 24.ª edição, o Sudoeste contará também com o DJ australiano Timmy Trumpet, o brasileiro Pedro Sampaio, a dupla luso-são-tomense Calema e o angolano Deejay Telio.O festival Sudoeste decorre num recinto ao ar livre próximo da localidade alentejana Zambujeira do Mar e inclui uma área de campismo para os espectadores, que abrirá a 30 de julho.