Cerca de 5,4 milhões de pessoas foram aos cinemas nacionais nos primeiros seis meses do ano, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).



O filme mais visto foi ‘Velocidade Furiosa X’, com 665 514 espectadores, seguindo-se ‘Avatar - O Caminho da Água’, com 466 mil, e ‘Super Mario Bros: O Filme’, com 454 mil.









