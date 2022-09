Ídolo de milhões, fenómeno musical sem precedentes, ator, cantor, escritor, diretor e empreendedor, fundador da Luccas Toon (o maior canal infantil do YouTube brasileiro, hoje com quase 38 milhões de inscritos), Luccas Neto regressou sábado a Lisboa para mais uma tarde de histeria infantil. Depois de sete datas absolutamente esgotadas no nosso país (três em Lisboa e quatro em Guimarães), com mais de 45 mil pessoas, o artista brasileiro reuniu agora 8 mil pessoas, na sua maioria crianças, na Altice Arena, em Lisboa, com a sua ‘Escola de Aventureiros’.









Na manhã de sábado, Luccas Neto - o artista que já é responsável por ter colocado muitas crianças na escolas portuguesas a escrever em português do Brasil - já confessava o nervosismo pelo espetáculo na redes sociais. “Tenho um show aqui em Portugal hoje e ainda não consegui dormir. Ansioso mesmo fazendo show há três anos”, escreveu.

Com muita música, dança e efeitos especiais à mistura, abordando temas como a união, o amor e a amizade, neste seu regresso a Lisboa, Luccas Neto não veio, no entanto, sozinho. O artista trouxe consigo a personagem Gi, interpretada pela atriz, cantora, dançarina e influenciadora digital Giovanna Alparone, ela que com apenas 12 anos de idade já é uma das maiores apostas da indústria de entretenimento no Brasil.









Depois do espetáculo de sábado, Luccas Neto atua no Porto, pela primeira vez, já dia 10 na Super Bock Arena.