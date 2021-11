“Levámos os pais a acreditar em nós”: Luccas Neto apresenta espectáculo em Portugal

Começou “a fazer vídeos de um jeito qualquer” no YouTube, e hoje, aos 29 anos, Luccas Neto detém o maior canal infantil de marca do Mundo, o Luccas Toon, com um episódio novo a cada dia. Tem mais de 36 milhões de subscritores e nove mil milhões de visualizações. O fenómeno, que entretanto se profissionalizou, se transformou numa empresa e num espetáculo, ‘Luccas Neto e a Escola dos Aventureiros’ pode ser visto este sábado e domingo na Altice Arena, em Lisboa, em dois dias quase esgotados (este sábado às 18h30, e domingo com duas sessões, às 15h00 e 18h30).