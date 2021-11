Episódios de Luccas Neto no Youtube vão ser dobrados para português de Portugal

Luccas Neto é um dos maiores fenómenos do Youtube da atualidade e concentra uma legião de fãs de palmo e meio em Portugal.



O youtuber brasileiro, que esgotou esta semana três espectáculos em Lisboa, revelou que os seus episódios na plataforma de vídeo serão dobrados em várias línguas, incluindo português de Portugal.





O canal conta com mais de 36,1 milhões de subscritores e é um sucesso entre os mais novos, sendo esta uma das razões para o investimento na dobragem."Diante do sucesso da nossa tour e da questão do idioma português/brasileiro, vou antecipar uma novidade que só seria divulgada em 2022: para o ano que vem, a minha empresa vai dublar todos os nossos episódios no YouTube, além dos filmes e séries. Queremos dublar nos idiomas: Inglês, Espanhol, Hindi e Português de Portugal. Esse tipo de investimento em dublagem na língua portuguesa nunca foi feito por nenhuma empresa brasileira focada no público infantil; portanto, eu serei o primeiro!", anuncia o youtuber em comunicado.Na mesma declaração, Luccas Neto acabou por falar da sua relação com Portugal, País que lhe é 'familiar'

"Minha família é portuguesa, fui criado pela minha avó e também sou cidadão português. Após a minha temporada em Lisboa, posso afirmar que meu amor pelo país só aumentou", confessou o youtuber.



Estão marcadas mais quatro sessões na próxima semana do musical ‘Luccas Neto e A Escola de Aventureiros’, desta vez em Guimarães.