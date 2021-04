"Nomadland" vence Óscar de Melhor Filme. Frances McDormand e Anthony Hopkins premiados

"Nomadland" arrecadou três galardões, entre eles o de Melhor Filme, de Melhor Atriz

(Frances McDormand, "Nomadland") e de Melhor Atriz Secundária (Yuh-Jung Youn, "Minari").



"Mank" é um dos grandes "derrotados" da noite. A película, que estava nomeada para 10 Óscares, acabou por levar para casa apenas dois prémios, entre eles Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.



Confira todos os premiados









Ao minuto Atualizado a 26 de abr de 2021 | 09:21

04:22 | 26/04 Terminou a cerimónia Chegou ao fim a 93.ª cerimónia dos Óscares, num ano que ficou marcado pela ausência de poucos momentos cómicos e interativos entre público e apresentadores.

04:15 | 26/04 Óscar Melhor Ator Anthony Hopkins é o grande vencedor do Óscar de Melhor Ator com o papel no filme "The Father".



O ator não esteve presente para receber a segunda estatueta da carreira, depois da primeira com "O Silêncio dos Inocentes".

04:12 | 26/04 Óscar Melhor Atriz Está entregue o penúltimo prémio da noite. Frances McDormand vence o Óscar para Melhor Atriz pelo seu papel em "Nomadland".

04:05 | 26/04 Óscar para Melhor Filme "Normadland" é o grande vencedor do Óscar para Melhor Filme.



É a segunda vez que a cineasta Chloé Zhao sobe ao palco esta noite para receber o segundo Óscar. A protagonista Frances McDormand apelou ao público para que veja os todos os filmes nomeados no cinema.

04:00 | 26/04 Nomeados Melhor Filme Este é um dos momentos mais esperados da noite: o Óscar para Melhor Filme.



Recorde os nomeados:



- "Judas and the Black Messiah"



- "The Father"



- "Mank"



- "Minari"



- "Normadland"



- "Promising Young Woman"



- "Sound of Metal"



- "The Trial of the Chicago 7"

03:56 | 26/04 Recordar os que já partiram É agora momento de recordar algumas das pessoas que morreram durante o último ano e que, de uma maneira ou outra, estavam ligadas à sétima arte.

03:45 | 26/04 Glenn Close anima a noite com alguns "dance moves" Segue-se o primeiro momento mais interativo da noite. Ouvem-se algumas músicas e os presentes são convidados a adivinhar se os temas foram já nomeados para Óscares.



Glenn Close é, talvez, a grande responsável pelo momento mais animado da noite graças aos seus "dance moves". te amo gleen close dançando no oscar, te amo

03:45 | 26/04 Glenn Close anima a noite com alguns "dance moves" Segue-se o primeiro momento mais interativo da noite. Ouvem-se algumas músicas e os presentes são convidados a adivinhar se os temas foram já nomeados para Óscares.

Glenn Close é, talvez, a grande responsável pelo momento mais animado da noite graças aos seus "dance moves". te amo gleen close dançando no oscar, te amo

pic.twitter.com/eTpMhyeI1V — ραυliτα (antiga @soyvasca) (@_soyvasca_) April 26, 2021

03:40 | 26/04 Óscar Melhor Música A música "Fight for You", de H.E.R., do filme "Judas and the Black Messiah" é a grande vencedora do Óscar para Melhor Música.





03:33 | 26/04 Óscar Melhor Banda Sonora Mais uma estatueta dourada para o filme "Soul", desta vez na categoria de Melhor Banda Sonora.

03:31 | 26/04 Segundo Prémio Humanitário Jean Hersholt O segundo Prémio Humanitário Jean Hersholt é entregue a Tyler Perry. Segundo Prémio Humanitário Jean Hersholt FOTO: Reuters

03:19 | 26/04 Óscar Melhor Montagem O ator Harrison Ford apresenta o Óscar para Melhor Montagem. "Sound of Metal" leva para casa mais uma estatueta dourada. Óscar Melhor Montagem FOTO: Reuters

03:07 | 26/04 Óscar Melhor Fotografia Não há uma sem duas. "Mank" vence também o Óscar para Melhor Fotografia. Óscar Melhor Fotografia FOTO: Reuters

03:06 | 26/04 Óscar Melhor Design de Produção "Mank" é o grande vencedor na categoria de Melhor Design de Produção. Óscar Melhor Design de Produção FOTO: Reuters

03:04 | 26/04 "Mr. Pitt, que prazer conhecê-lo!" Antes do discurso de aceitação do prémio, a atriz dirigiu-se a Brad Pitt, que anunciou as nomeadas na categoria, e mostrou a satisfação em partilhar o momento com o ator. “Mr. Pitt, que prazer conhecê-lo!” “Mr. Brad Pitt it’s nice to meet you.” #Oscars



03:04 | 26/04 "Mr. Pitt, que prazer conhecê-lo!" Antes do discurso de aceitação do prémio, a atriz dirigiu-se a Brad Pitt, que anunciou as nomeadas na categoria, e mostrou a satisfação em partilhar o momento com o ator. "Mr. Pitt, que prazer conhecê-lo!" "Mr. Brad Pitt it's nice to meet you." #Oscars

— Yuh-Jung Youn pic.twitter.com/1km3JmAH80 — Entertainment Tonight (@etnow) April 26, 2021

02:55 | 26/04 Óscar Melhor Atriz Secundária Yuh-Jung Youn vence o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel no filme "Minari".



É a primeira atriz sul-coreana a ganhar um prémio da Academia. Óscar Melhor Atriz Secundária FOTO: Reuters

02:51 | 26/04 Óscar Melhores Efeitos Visuais "Tenet" vence na categoria de Melhores Efeitos Visuais. Óscar Melhores Efeitos Visuais FOTO: Reuters

02:41 | 26/04 Óscar para Melhor Documentário É a vez do Óscar para Melhor Documentário. "My Octopus Teacher" é o grande vencedor. Óscar para Melhor Documentário FOTO: Reuters É a vez do Óscar para Melhor Documentário.é o grande vencedor.

02:35 | 26/04 Melhor Documentário de Curta-Metragem "Colette" ganha o Óscar para Melhor Documentário de Curta-Metragem. Melhor Documentário de Curta-Metragem FOTO: Reuters

02:25 | 26/04 Óscar Melhor Filme de Animação "Soul" é o grande vencedor do Óscar para Melhor filme de animação.



De acordo com o "New York Times", este é o 11.º Óscar para os estúdios da Pixar desde que a categoria foi introduzida, em 2002.

02:25 | 26/04 Óscar Melhor Filme de Animação "Soul" é o grande vencedor do Óscar para Melhor filme de animação.

De acordo com o "New York Times", este é o 11.º Óscar para os estúdios da Pixar desde que a categoria foi introduzida, em 2002.

Óscar Melhor Filme de Animação FOTO: Reuters

02:22 | 26/04 Óscar Melhor Curta-metragem de Animação O Óscar de Melhor Curta-metragem de Animação vai para "If Anything Happens I Love You". Óscar Melhor Curta-metragem de Animação FOTO: Reuters

02:12 | 26/04 Óscar Melhor Curta-Metragem em Live Ation "Two Distant Strangers" arrecada a estatueta para Melhor Curta-Metragem em Live Action. Óscar Melhor Curta-Metragem em Live Ation FOTO: Reuters

02:09 | 26/04 Óscar para Melhor Edição de Som O Óscar para Melhor Edição de Som é atribuído a "Sound of Metal". Óscar para Melhor Edição de Som FOTO: Reuters

02:01 | 26/04 Óscar Melhor Realização Sem surpresas: "Nomadland".



Durante o seu discurso, a cineasta sublinhou a importância da bondade para com os outros.



02:01 | 26/04 Óscar Melhor Realização Sem surpresas: "Nomadland".

Durante o seu discurso, a cineasta sublinhou a importância da bondade para com os outros.

Chloé Zhao tornou-se na primeira chinesa e na segunda mulher a ganhar o Óscar na categoria. Óscar Melhor Realização FOTO: Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S./Handout via REUTERS

01:56 | 26/04 Prémio Humanitário Jen Hersholt O Prémio Humanitário Jen Hersholt foi atribuído ao Motion Picture and TV Fund, uma instituição ligada ao mundo do cinema e do audiovisual.

01:49 | 26/04 Óscar Melhor Guarda-Roupa "Ma Rainey’s Black Bottom" vence também na categoria de Melhor Guarda-roupa.

01:42 | 26/04 Óscar para melhor caracterização O filme "Ma Rainey’s Black Bottom" vence o Óscar na categoria de Melhor caracterização.



Mia Neal e Jamika Wilson tornaram-se, de acordo com o jornal New York Times, as primeiras mulheres negras a vencer um Óscar na categoria. Óscar para melhor caracterização FOTO: Reuters

01:30 | 26/04 Óscar de Melhor Ator Secundário Daniel Kaluuya vence Óscar de Melhor Ator Secundário, com o papel no filme "Judas and the Black Messiah". Óscar de Melhor Ator Secundário FOTO: Reuters

01:22 | 26/04 Óscar para Melhor Filme Internacional O Óscar para Melhor filme Internacional vai para "Another Round" (Dinamarca). Óscar para Melhor Filme Internacional FOTO: Reuters

01:13 | 26/04 Óscar de melhor Argumento Adaptado O Óscar para melhor argumento adaptado vai para o filme "The Father". Óscar de melhor Argumento Adaptado FOTO: Reuters

01:09 | 26/04 Óscar Melhor Argumento Original O Óscar de melhor argumento original é o primeiro prémio da noite. O grande vencedor é o filme "Promising Young Woman".

Óscar Melhor Argumento Original FOTO: Reuters

Óscar Melhor Argumento Original FOTO: Reuters O Óscar de melhor argumento original é o primeiro prémio da noite. O grande vencedor é o filme

01:05 | 26/04 Arranca a cerimónia dos Óscares 2021 A atriz Regina King abre a 93.ª cerimónia dos Óscares.



A primeira apresentadora da noite deixa uma referência ao julgamento de Derek Chauvin, o polícia acusado de matar o afroamericano, George Floyd. A atriz Regina King abre a 93.ª cerimónia dos Óscares.A primeira apresentadora da noite deixa uma referência ao julgamento de Derek Chauvin, o polícia acusado de matar o afroamericano, George Floyd.

01:00 | 26/04 Nomeados para melhor realizador Conheça os nomeados para melhor realizador:



- Lee Isaac Chung, "Minari"



- Emerald Fennell, "Promising Young Woman"



- David Fincher, "Mank" - David Fincher, "Mank" - Chloé Zhao, "Nomadland" - Thomas Vinterberg, "Another Round"

00:54 | 26/04 Viola Davis brinda sem copo na passadeira vermelha Viola Davis, nomeada para melhor atriz pelo papel em "Ma Rainey's Black Bottom", mostra-se divertida na passadeira vermelha ao fazer um brinde... sem copo. Someone give Viola Davis an Oscar just for this performance of her pretending to take a shot https://t.co/aXVTwTSRna #Oscars pic.twitter.com/NJdHuQJxkF — Variety (@Variety) April 25, 2021

00:18 | 26/04 Alan S. Kim, a estrela de oito anos Alan S. Kim, de oito anos, e ator em "Minari", faz as delícias da passadeira vermelha We're just here to bless your feeds with a video of #Minari star Alan S. Kim dancing on the #Oscars red carpet https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/T9kKObxqi1 — Variety (@Variety) April 25, 2021

00:12 | 26/04 Daniel Kaluuya, de "Judas and The Black Messiah", na passadeira vermelha Daniel Kaluuya também já passou pela passadeira vermelha. O ator está nomeado para "Melhor Ator Secundário" pelo papel no filme "Judas and The Black Messiah". Daniel Kaluuya, de "Judas and The Black Messiah", na passadeira vermelha FOTO: Getty Images

00:09 | 26/04 Nomeados melhor ator São também cinco os nomeados para melhor ator:



00:09 | 26/04 Nomeados melhor ator São também cinco os nomeados para melhor ator:

- Riz Ahmed, "Sound of Metal"

- Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom"

- Anthony Hopkins, "The Father"

- Gary Oldman, "Mank"

- Steven Yeun, "Minari"

23:58 | 25/04 Chloé Zhao é uma das grandes preferidas ao Óscar de melhor realizadora Chloé Zhao também já passou na passadeira vermelha.



A realizadora, natural de Pequim, na China, é uma das grandes apostas à vitória com "Nomadland". Até ao momento, a cineasta chinesa já garantiu o Globo de Ouro e o BAFTA com o filme que retrata a sobrevivência numa América profunda.





Chloé Zhao é uma das grandes preferidas ao Óscar de melhor realizadora

23:48 | 25/04 Óscares 2017....e a troca dos envelopes Ao longo dos anos, as cerimónias têm sido marcadas por vários momentos insólitos.



Um dos episódios mais recentes aconteceu em 2017, quando o elenco do filme "La La Land" subiu ao palco para receber o prémio de melhor filme que, na verdade, pertencia a "Moonligth".



23:48 | 25/04 Óscares 2017....e a troca dos envelopes Ao longo dos anos, as cerimónias têm sido marcadas por vários momentos insólitos.

Um dos episódios mais recentes aconteceu em 2017, quando o elenco do filme "La La Land" subiu ao palco para receber o prémio de melhor filme que, na verdade, pertencia a "Moonligth".

the most memorable oscar moment la la land announced best picture, but the envelope was wrong and moonlight wins. pic.twitter.com/yTq0FGm5fg — chu (@chuuzus) April 25, 2021

23:35 | 25/04 Cinco candidatas na corrida a melhor atriz Na luta pela estatueta de melhor atriz encontramos cinco candidatas:



Viola Davis, de "Ma Rainey’s Black Bottom", Andra Day, do filme "The United States vs. Billie Holiday", Vanessa Kirby em "Pieces of a Woman", Frances McDormand, "Normadland" e Carey Mulligan, em "Promising Young Woman"

23:30 | 25/04 Já se desfila na passadeira vermelha em Los Angeles A passadeira vermelha está oficialmente aberta.



As atrizes Youn Yuh-jung e Han Ye-ri, do filme "Minari", nomeado para seis óscares, incluindo melhor filme e melhor atriz secundária (Youn Yuh-jung), chegam à Union Station, em LA.



Já se desfila na passadeira vermelha em Los Angeles A passadeira vermelha está oficialmente aberta.As atrizes

23:21 | 25/04 Nomeados para melhor filme São oito as películas que disputam o prémio mais aguardado da noite: o óscar de melhor filme.



23:21 | 25/04 Nomeados para melhor filme São oito as películas que disputam o prémio mais aguardado da noite: o óscar de melhor filme.

"Judas and the Black Messiah", "The Father", "Mank", "Minari","Normadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal" e "The Trial of the Chicago 7" competem na categoria. Veja os trailers e conheça mais sobre as histórias aqui.

23:09 | 25/04 Filmes nomeados disponíveis em plataformas streaming Se a Covid-19 afetou muitas áreas, o cinema e as artes não são exceção.



A maioria dos filmes nomeados estão disponíveis em plataformas de streaming como a Netflix, a HBO, a Amazon Prime Video e a Disney+.

Estão entregues os Óscares de 2021.A 93.ª cerimónia dos Óscares realizou-se este domingo, no