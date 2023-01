"A mais breve história da Rússia": Autor e jornalista José Milhazes lança novo livro

O recente lançamento do livro "A mais breve história da Rússia" foi o mote para um momento de conversa com o autor e jornalista José Milhazes. O jornalista doSecundino Cunha assumiu a moderação da palestra.No espaço aberto à intervenção do público, a guerra na Ucrânia, na sequência da invasão russa, foi um dos temas mais debatidos.A iniciativa teve a organização da rede intermunicipal de bibliotecas de leitura pública do Cávado. A Biblioteca Municipal Francisco Sá de Miranda, em Amares, foi o local escolhido.