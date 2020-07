Adeus a Ennio Morricone, o mestre das bandas sonoras

Já tinha cinco nomeações para os Óscares e uma estatueta dourada honorária, mas o compositor Ennio Morricone teve de esperar até aos 87 anos para vencer finalmente o prémio da Academia para Melhor Banda Sonora, com a música que fez para ‘Os Oito Odiados’(2015), de Quentin Tarantino. Já com o Óscar nas mãos, no discurso de agradecimento, o italiano sublinhou que "não há uma grande banda sonora sem um grande filme que a inspire".Ennio Morricone sabia bem do que falava: compôs, ao longo de 60 anos de carreira, mais de 500 partituras para filmes, com destaque para a música dos western spaghetti de Sergio Leone, bem como a dos dramas ‘Era Uma Vez na América’ (1984), ‘A Missão’ (1986) e ‘Cinema Paraíso’ (1988). O músico morreu esta segunda-feira de manhã, numa clínica de Roma, onde estava internado, depois de uma fratura no fémur, ocorrida após uma queda. Tinha 91 anos. "Esteve totalmente lúcido e manteve uma grande dignidade até ao último momento", disse o advogado e amigo Giorgio Assuma.Considerado o nome mais popular entre os compositores de bandas sonoras para cinema, Morricone, também apelidado de ‘Il Maestro’, vendeu mais de 70 milhões de discos e acumulou um manancial de prémios, que inclui três Grammy, quatro Globos de Ouro, seis BAFTA ou um Leão de Ouro pela carreira.Nascido e criado em Roma, desde cedo Morricone aprendeu a compor na mesa e não ao piano. Também estudou trompete e música coral. A glória chegou quando compôs a célebre ‘Trilogia dos Dólares’, de Leone, com Clint Eastwood como protagonista. Numa apurada sintonia com a imagem, as vozes, os "uivos de coiotes" e a harmónica audíveis em temas como ‘The Ecstasy of Gold’, de ‘O Bom, o Mau e o Vilão’ (1966), tornaram-se um clássico, com direito a múltiplas versões e homenagens, feitas por artistas e grupos como os Faith No More, Ramones ou Metallica.Morricone tinha um particular carinho por Portugal e chegou a gravar, em 2003, o álbum ‘Focus’ a meias com Dulce Pontes. A cantora atuou com ele, na última vez que deu um concerto em Lisboa: foi em 2019, na Altice Arena, no âmbito da digressão mundial de despedida.Nasceu há 91 anos em Roma, cidade onde sempre viveu. Filho de um trompetista, aprendeu com o pai a ler música. Entrou para o conservatório aos 12 anos e começou a compor para ajudar as finanças da família. A primeira banda sonora que criou foi em 1961, no filme ‘Il Federale’, de Luciano Salce. Compôs não só para cinema como para a TV. Deixa a mulher Maria, com quem casou em 1956, e quatro filhos.