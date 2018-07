Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agosto é mes de festa de norte a sul do país

Sudoeste é o primeiro dos grandes festivais a chegar. Quase todos os eventos têm campismo.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Agosto está à porta e com ele - além da subida das temperaturas - estão prometidas muitas festas de música de norte a sul do País. A maior parte com opção de campismo. Entre os grandes eventos, as honras de abertura cabem ao Sudoeste, que arranca já no dia 7 e que vai levar à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, nomes como Shawn Mendes, Hardwell, Diogo Piçarra e Mundo Segundo & Sam the Kid. O passe custa 115 euros para os cinco dias.



A seguir chega o Bons Sons, que convida, entre 9 e 12 de agosto, os festivaleiros a fazerem férias na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, para ouvir Lena d'Água, Zeca Medeiros, Mazgani, Sara Tavares e muitos outros. Bilhete diário a 22 euros.



Na semana seguinte arranca, na Praia Fluvial do Taboão, o Paredes de Coura, que este ano nos traz os Arcade Fire e as Pussy Riot, mas também Legendary Tigerman e Dead Combo. Será entre dias 15 e 18 de agosto, com bilhetes diários a 50 euros e o passe a 100.



No dia 16 arranca O Sol da Caparica, com propostas do mundo da lusofonia (vai até dia 19) e, na semana seguinte, mais propriamente a 23, arranca mais uma edição do festival Vilar de Mouros, que este ano tem como grande atração o músico Peter Murphy, que anda a celebrar os 40 anos dos Bauhaus, mas também Incubus, Crystal e John Cale. O passe vale 70 euros.



O mês encerra com o Festival do Crato (29 de agosto a 1 de setembro) e o F, de Faro (de 30 de agosto a 1 de setembro).