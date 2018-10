Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Ala dos Namorados' comemora 25 anos

Banda de Manuel Paulo e Nuno Guerreiro sobe este sábado ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Há pelo menos uma música da Ala dos Namorados que todos conhecem de cor: ‘Solta-se o Beijo’, canção que tomou de assalto as rádios do País em 1988 e apanhou o grupo desprevenido.



"Aquilo foi uma loucura. Lembro-me que o telefone não parava a convidarem-nos para tocar em todo o lado", recorda Manuel Paulo. Ora ‘Solta-se o Beijo’ é precisamente uma das canções que será ouvida este sábado no Coliseu de Lisboa, na comemoração dos 25 anos da Ala dos Namorados.



A noite que conta com vários convidados, entre os quais Rui Veloso, Carlão, António Zambujo e Shout!, reúne, pela primeira vez, em mais de dez anos, a formação original. Aos atuais integrantes, Manuel Paulo e Nuno Guerreiro, juntam-se João Gil e Moz Carrapa. "É engraçado porque a primeira vez que ensaiámos para estes novos espetáculos, parece que não tinha passado tempo nenhum ", diz Manuel Paulo.



Formados no início dos anos 90, Ala dos Namorados é um dos projetos mais respeitados da música portuguesa. Em 25 anos muito mudou, na indústria da música e nas tendências de mercado, mas o grupo continua com uma carreira ativa e perspetivas de futuro.



"Neste momento somos um projeto intergeracional e enquanto continuarmos a fazer canções e a tocar ao vivo com o prazer com que o fazemos, continuaremos", remata Manuel Paulo. E como prova de vitalidade, o grupo estreia este sábado dois temas inéditos: ‘Ala Alfama’ e ‘Culpa’.