Álbuns de Zeca Afonso vão voltar ao mercado

Através de um comunicado enviado à Lusa, os familiares, que detêm os direitos da obra musical do cantor-compositor, revelaram que celebraram uma parceria com a Lusitanian Music e que vão avançar “com a edição dos 11 álbuns de José Afonso originalmente editados entre 1968 e 1981 mas indisponíveis há vários anos, assumindo a importância cultural de disponibilizar esta música ao Mundo”.



A família de Zeca Afonso (1929-1987) anunciou, a propósito das comemorações do 25 de Abril, que decidiu reeditar vários álbuns históricos do artista.Através de um comunicado enviado à Lusa, os familiares, que detêm os direitos da obra musical do cantor-compositor, revelaram que celebraram uma parceria com a Lusitanian Music e que vão avançar “com a edição dos 11 álbuns de José Afonso originalmente editados entre 1968 e 1981 mas indisponíveis há vários anos, assumindo a importância cultural de disponibilizar esta música ao Mundo”.

O lançamento das composições musicais será feita no formato clássico (vinil e CD) mas também no digital, num projeto que pretende levar ainda mais além-fronteiras o nome do autor e interprete original de ‘Grândola, Vila Morena’ – uma das canções escolhidas para senha do avanço das tropas na Revolução de Abril de 1974.





Em setembro do ano passado, recorde-se, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abriu o processo de classificação da obra fonográfica do músico José Afonso por considerar que representa “valor cultural de significado para a Nação”.





Zeca Afonso lançou em 1968 o seu disco de estreia na editora Orfeu, com o título ‘Cantares do Andarilho’. Posteriormente, editou uma série de discos históricos para a música nacional. Morreu a 23 de fevereiro de 1987, em Setúbal, aos 57 anos.



Sofria de esclerose lateral amiotrófica, que lhe foi diagnosticada cinco anos antes.