Alice Vieira publica mais um livro em 2020: “Eu até parava mas não me deixam...”

Alice Vieira está a celebrar 40 anos de carreira literária e a data vai ser evocada com várias iniciativas (ver pormenores). A escritora que nunca o quis ser – e que escreveu ‘Rosa, Minha Irmã Rosa’, em 1979, a pedido dos filhos – diz que tudo mudou a partir do momento em que ganhou o Prémio de Literatura Infantil Ano Internacional da Criança e que o seu livro de estreia começou a vender (vai na 27ª edição)."O editor que o publicou pediu-me logo para escrever outro e foi até agora. Em 40 anos, escrevi mais de 80 livros", diz a autora ao. "De repente vi-me metida numa profissão que não escolhi: o que escolhi foi ser jornalista, e sou-o, desde os 18 anos", acrescenta, ela, que confessa que esta terça-feira até parava..."Gosto muito de escrever livros, mas faço-o há 40 anos. Os patrões (os editores) é que não me deixam. O jornalismo já não. Mete-se na pele e a gente não o larga", afirma. Com planos para escrever um novo livro – a biografia da Condessa de Ségur, a sair em 2020 – a escritora admite que uma das coisas que mais prazer lhe dá é ir às escolas falar com os alunos. E verificar que ainda leem, e gostam, de ‘Rosa, Minha Irmã Rosa’.A tertúlia com Alice Vieira acontece esta tarde, a partir das 18h00, no Centro Cultura de Belém, em Lisboa.A exposição sobre a vida e obra de Alice Vieira inaugura no dia 17 deste mês, às 18h00, no Centro Colombo, em Lisboa.Fernando Alvim vai moderar dois encontros de Alice Vieira com professores: um em Lisboa, outro no Porto.