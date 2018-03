Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amor proibido de Snu e Sá Carneiro dá filme

Patrícia Sequeira leva ao ecrã o romance escandaloso entre o Primeiro-Ministro e uma mulher casada.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Foi um escândalo que abalou a sociedade portuguesa: o Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, casado, apaixonou-se – e foi correspondido – por Snu Abecassis, a editora dinamarquesa também ela casada e mãe de três filhos. O amor foi impossível de travar e os dois tiveram de enfrentar duras críticas e muitas pressões para conseguirem ficar juntos.



Fascinada pela história e pela figura – bela e enigmática – de Snu, Patrícia Sequeira decidiu fazer um filme sobre o caso. "Li tudo o que se escreveu sobre ela, falei com pessoas que a conheceram, como a grande amiga Maria João Sande Lemos, e a Conceição Monteiro [secretária e confidente de Sá Carneiro]", revela a realizadora. "Retive a ideia de uma pessoa fascinante, de alguém muito à frente do seu tempo, que deu muito a Portugal e podia ter dado mais, se tivesse tido mais tempo."



Com um orçamento de pouco mais de um milhão de euros, ‘Snu’ conta com o apoio do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, mas também da RTP, da NOS e da Câmara Municipal de Lisboa. Tem estreia marcada para as salas de cinema no dia 27 de setembro, mas depois acabará por passar no canal público. Para protagonistas, Patrícia Sequeira convidou os atores Inês Castel-Branco e Pedro Almendra, mas às imagens agora filmadas vai juntar imagens de arquivo, cedidas pela RTP, que cruzará com a sua história.



"Vou introduzir imagens antigas de forma muito subtil. Para que as pessoas nem deem conta...", garante a realizadora.