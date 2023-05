A longa-metragem ‘Nayola’ e as curtas ‘O Homem do Lixo’, ‘Ice Merchants’ e ‘Garrano’ conquistaram as principais categorias dos Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, distribuídos no fim de semana em Tenerife, Canárias (Espanha). ‘Nayola’, de José Miguel Ribeiro, trouxe para Portugal o prémio Melhor Longa-Metragem de Animação e ‘O Homem do Lixo’, de Laura Gonçalves, venceu o prémio Melhor Curta-Metragem.Já a curta ‘Ice Merchants’, com que o realizador português João Gonzalez concorreu este ano aos Óscares, recebeu o prémio Melhor Desenvolvimento Visual de Obra de Animação Ibero-Americana. Finalmente, a curta ‘Garrano’, dirigida por David Doutel e Vasco Sá, arrecadou o prémio Melhor Desenho de Som e Música Original de Obra de Animação Ibero-Americana. Os Prémios Quirino – nove, no total – foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano.