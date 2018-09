Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Fagundes: “Fazer teatro para os portugueses é gostoso”

É o quarto espetáculo que o ator brasileiro traz a Portugal e vai andar em digressão pelo País.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É o quarto espetáculo que António Fagundes traz a Portugal e este já foi visto, no Brasil, por 150 mil pessoas.



‘Baixa Terapia’, do argentino Matias del Federico, conta a história de três casais que se encontram no consultório de uma terapeuta. Só que esta está ausente. Em vez dela, há envelopes que contêm indicações...



"Imagine-se as confusões que não vêm para aí", diz o ator brasileiro, de 69 anos, que regressa na quarta-feira, 26, ao palco do Teatro Tivoli, Lisboa, onde ficará até 28 de outubro. Um regresso muito desejado.



"Fazer teatro para os portugueses é muito gostoso", afirma. "O público português é muito diferente do brasileiro, até porque vai mais ao teatro. Isso nota-se, até, pela digressão que vamos fazer em Portugal. Vamos a várias cidades", sublinha. "No Brasil temos de escolher muito bem, porque há cidades que nem teatro têm..."



No elenco, composto por seis atores, estão o filho de Fagundes, Bruno Fagundes, a sua ex-mulher, Mara Carvalho, e a atual companheira, Alexandra Martins.



O ator diz que quando se trabalha tanto tempo junto é preciso uma grande cumplicidade. "Experimentámos outros atores e ficámos com este grupo, porque precisávamos de um elenco homogéneo. Era preciso criar unidade."



‘Baixa Terapia’ irá, depois de Lisboa, ao Porto, Braga, Famalicão, Leiria, Coimbra, Póvoa de Varzim, Figueira da Foz e Águeda (bilhetes custam entre 12,50 e 27,50 euros).



E António Fagundes avisa: "Quem chegar depois da hora, não entra na sala."